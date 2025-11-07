다치기 쉬운 발목 인대 손상, 힘찬병원 "단계별 관리법 이것만 기억"

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 채널 <수찬's 관절토크>에서 발목 인대 손상에 대해 알린다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 류승열 진료원장이 발목 인대 손상의 단계별 분류와 증상에 대해 자세히 짚어준다.

발목 인대 손상은 흔히 '발목을 삐었다'라고 표현하는 상태로, 발목 관절을 지지하는 인대가 과도하게 늘어나거나 찢어진 경우를 말한다. 보통 발목이 안쪽으로 꺾이면서 바깥쪽 복사뼈 주변 인대가 손상되는 경우가 많으며, 실족·낙상사고·부적절한 신발·운동 중 부상 등으로 발생한다. 통증과 부종, 피멍, 보행 곤란, 불안정성 등이 주요 증상이다.

힘찬병원 류승열 진료원장에 따르면, 발목 인대 손상은 심각도에 따라 크게 세 단계로 구분된다. 1도 손상은 인대가 살짝 늘어난 정도의 가벼운 부상, 2도 손상은 인대의 부분 파열로 부종과 통증, 출혈이 발생해 멍이 들거나 보행이 불편한 정도, 3도 손상은 인대가 완전히 파열된 상태로 매우 심한 통증과 부종이 발생해 수술적 치료가 필요한 수준을 뜻한다.

류승열 원장은 "발목을 접질렀을 때 '뚝'하는 소리가 들렸다면 대부분 인대 파열을 의미한다"며 "가벼운 염좌는 냉찜질 같은 보존적 치료로 호전될 수 있지만, '뚝' 소리가 났다면 반드시 정형외과를 방문에 부분 파열 또는 완전 파열 여부를 확인해야 한다"고 강조했다.

이 밖에 영상에서는 무릎 연골주사처럼 발목에도 적용 가능한 주사 치료가 있는지, 발목 인대 강화를 위한 치료는 무엇인지에 대한 궁금증도 다뤘다. 수찬's 관절토크 코너는 환자들이 궁금해하는 관절·척추 질환을 힘찬병원 이수찬 대표원장을 비롯한 힘찬병원 전문의들이 질환을 알기 쉽게 설명하는 유튜브 건강 코너다. 다음 주 공개되는 2부에는 발목 인대 손상 직후의 처치법(P.R.I.C.E)과 치료법이 자세히 소개될 예정이다.
힘찬병원 류승열 진료원장(왼쪽)과 이수찬 대표원장.

