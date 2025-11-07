다치기 쉬운 발목 인대 손상, 힘찬병원 "단계별 관리법 이것만 기억"

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 채널 <수찬's 관절토크>에서 발목 인대 손상에 대해 알린다. 힘찬병원 이수찬 대표원장과 류승열 진료원장이 발목 인대 손상의 단계별 분류와 증상에 대해 자세히 짚어준다.
류승열 원장은 "발목을 접질렀을 때 '뚝'하는 소리가 들렸다면 대부분 인대 파열을 의미한다"며 "가벼운 염좌는 냉찜질 같은 보존적 치료로 호전될 수 있지만, '뚝' 소리가 났다면 반드시 정형외과를 방문에 부분 파열 또는 완전 파열 여부를 확인해야 한다"고 강조했다.
이 밖에 영상에서는 무릎 연골주사처럼 발목에도 적용 가능한 주사 치료가 있는지, 발목 인대 강화를 위한 치료는 무엇인지에 대한 궁금증도 다뤘다. 수찬's 관절토크 코너는 환자들이 궁금해하는 관절·척추 질환을 힘찬병원 이수찬 대표원장을 비롯한 힘찬병원 전문의들이 질환을 알기 쉽게 설명하는 유튜브 건강 코너다. 다음 주 공개되는 2부에는 발목 인대 손상 직후의 처치법(P.R.I.C.E)과 치료법이 자세히 소개될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|