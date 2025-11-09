'서른 돌' 맞은 삼성화재배 월드바둑마스터스, 제주도서 본격 개막

8일 제주특별자치도 서귀포시 휘닉스 아일랜드 2층 아일랜드 볼룸에서 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스 개막식이 열렸다.
|
이현상 중앙일보 논설주간은 "30주년을 맞이하기까지 변함없는 헌신과 열정을 보여준 삼성화재에 감사의 말을 전한다. 바둑의 인간적 면모는 AI의 발전 속 더 선명해졌다. AI가 계산해 주는 최적의 수, 그 뒤로 흐르는 인간의 집중과 몰입, 예의와 존중은 인간만이 만들 수 있는 가치다. 올해 대회가 단순한 경쟁을 넘어 화합의 장, 그리고 승부를 넘어선 인간 승리의 무대가 되길 기원한다"는 말을 남겼다.
오영훈 제주특별자치도지사도 "1996년 시작된 삼성화재배가 역사상 처음으로 제주도에서 개최된다. 푸른 제주 바다와 섭지코지의 풍경은 세계 정상급 기사들이 벌이는 바둑의 매력을 더할 것이다. 제주도는 앞으로도 바둑을 비롯한 국제대회를 적극 유치하며 문화와 관광이 함께 성장하는 글로벌 도시로 발전하겠다"며 축사를 마쳤다.
|
신진서 9단은 "한 대회를 30년간 꾸준히 열어주시는 게 쉽지 않은 일인데, 프로기사로서 삼성화재에 감사드린다. 그 덕분에 삼성화재배가 모든 프로기사가 우승을 원하는 대회로 성장한 것 같다. 이번 대회는 특별히 30주년을 맞아 뜻깊지만, 욕심보다는 좋은 바둑을 두는 걸 목표로 하겠다"는 각오를 전했다.
2025 삼성화재배 월드바둑마스터스는 9일 열리는 본선 32강부터 자국 간 대결을 허용하는 무작위 경쟁을 펼치며, 16일부터 시작하는 결승 3번기에서 우승자를 가린다.
삼성화재해상보험(주)이 후원하고 중앙일보가 주최하는 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승상금은 3억 원, 준우승 상금은 1억 원이다. 제한 시간은 각자 2시간에 초읽기 1분 5회가 주어진다.
|