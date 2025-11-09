'서른 돌' 맞은 삼성화재배 월드바둑마스터스, 제주도서 본격 개막

기사입력 2025-11-09 12:08


8일 제주특별자치도 서귀포시 휘닉스 아일랜드 2층 아일랜드 볼룸에서 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스 개막식이 열렸다.


'서른 돌' 맞은 삼성화재배 월드바둑마스터스, 제주도서 본격 개막
【 사진제공=한국기원】 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스 32강 진출 선수단 단체 기념사진
개막식에는 후원사 삼성화재의 백송호 부사장과 최채우 고문, 주최사 중앙일보의 이현상 논설주간, 오영훈 제주특별자치도지사, 진건군(陳建軍) 주제주중국총영사관 총영사, 다케미야 요코 일본기원 이사장, 한국기원의 서효석·박정채 이사, 양재호 사무총장, 이창호 9단 등 귀빈과 참가 선수 32명, 기자단과 관계자 등 100여 명이 참석해 서른 번째 삼성화재배의 개막을 축하했다.

행사는 댄스팀 '홀리뱅'의 식전 공연을 시작으로 축사, 30주년 기념 영상 상영, 케이크 커팅식, 대진 추첨 및 인터뷰, 기념 촬영 순으로 약 1시간 반가량 진행됐다.

백송호 삼성화재 부사장은 "변화와 혁신, 바둑의 세계화를 기치로 1996년 출범한 삼성화재배가 올해로 30주년을 맞았다. 특히 올해는 자연과 전통이 어우러진 제주도에서 대회를 펼친다. 성공적인 개최를 위해 애써주신 제주특별자치도와 각국 기원 관계자, 귀빈에게 감사하다. 최고의 경기력과 함께 치열한 경쟁을 기대한다"고 전했다.

이현상 중앙일보 논설주간은 "30주년을 맞이하기까지 변함없는 헌신과 열정을 보여준 삼성화재에 감사의 말을 전한다. 바둑의 인간적 면모는 AI의 발전 속 더 선명해졌다. AI가 계산해 주는 최적의 수, 그 뒤로 흐르는 인간의 집중과 몰입, 예의와 존중은 인간만이 만들 수 있는 가치다. 올해 대회가 단순한 경쟁을 넘어 화합의 장, 그리고 승부를 넘어선 인간 승리의 무대가 되길 기원한다"는 말을 남겼다.

오영훈 제주특별자치도지사도 "1996년 시작된 삼성화재배가 역사상 처음으로 제주도에서 개최된다. 푸른 제주 바다와 섭지코지의 풍경은 세계 정상급 기사들이 벌이는 바둑의 매력을 더할 것이다. 제주도는 앞으로도 바둑을 비롯한 국제대회를 적극 유치하며 문화와 관광이 함께 성장하는 글로벌 도시로 발전하겠다"며 축사를 마쳤다.


'서른 돌' 맞은 삼성화재배 월드바둑마스터스, 제주도서 본격 개막
【 사진제공=한국기원】 삼성화재배 30주년 기념 케이크 커팅식
이어진 32강 대진 추첨 결과 한국 랭킹 1위 신진서 9단은 중국의 리친청 9단을, 2위 박정환 9단은 스웨 9단을 만나는 등 7국의 한·중전이 성사됐다. 이지현 9단은 안성준 9단과 한·한전을 펼치며, 강동윤 9단은 월드조를 통과한 베트남의 하꾸윈안 아마5단을 만난다.

신진서 9단은 "한 대회를 30년간 꾸준히 열어주시는 게 쉽지 않은 일인데, 프로기사로서 삼성화재에 감사드린다. 그 덕분에 삼성화재배가 모든 프로기사가 우승을 원하는 대회로 성장한 것 같다. 이번 대회는 특별히 30주년을 맞아 뜻깊지만, 욕심보다는 좋은 바둑을 두는 걸 목표로 하겠다"는 각오를 전했다.

2025 삼성화재배 월드바둑마스터스는 9일 열리는 본선 32강부터 자국 간 대결을 허용하는 무작위 경쟁을 펼치며, 16일부터 시작하는 결승 3번기에서 우승자를 가린다.

삼성화재해상보험(주)이 후원하고 중앙일보가 주최하는 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승상금은 3억 원, 준우승 상금은 1억 원이다. 제한 시간은 각자 2시간에 초읽기 1분 5회가 주어진다.


'서른 돌' 맞은 삼성화재배 월드바둑마스터스, 제주도서 본격 개막
2025 삼성화재배 월드바둑마스터스 32강 대진표

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, 사기 피소 해프닝 끝난 남편 공개 응원 "잘하란 말이다"[SC이슈]

2.

박봄, "정서 불안정" 소속사 주장에 공식입장…"건강 완전 괜찮아"[SC이슈]

3.

뉴진스, 올드진스 되나…2027년까지 활동 불가 가능성 "민희진도 빚더미"[SC이슈]

4.

정준하 가게, 바가지 논란 터졌다..."서비스인 줄 알았더니 계산서에 포함" ('놀뭐')

5.

김창민 감독, 뇌출혈로 40세 사망..."4명에 새 생명 나눠주고 떠나"

연예 많이본뉴스
1.

'이천수♥' 심하은, 사기 피소 해프닝 끝난 남편 공개 응원 "잘하란 말이다"[SC이슈]

2.

박봄, "정서 불안정" 소속사 주장에 공식입장…"건강 완전 괜찮아"[SC이슈]

3.

뉴진스, 올드진스 되나…2027년까지 활동 불가 가능성 "민희진도 빚더미"[SC이슈]

4.

정준하 가게, 바가지 논란 터졌다..."서비스인 줄 알았더니 계산서에 포함" ('놀뭐')

5.

김창민 감독, 뇌출혈로 40세 사망..."4명에 새 생명 나눠주고 떠나"

스포츠 많이본뉴스
1.

감독 최초 30억시대 열었다. 3년 최대 30억 재계약. 이제 염갈량의 시대[공식발표]

2.

이정후 옆에 또 KBO 출신이? 자이언츠, 폰세 눈독 → 美 현지 깜짝보도. 이정후 새 동료로 폰세 거론

3.

신태용 쫓아냈던 인도네시아, 월드컵 탈락→매너 실격…FIFA 징계 처분 나왔다

4.

"몸값 2600억 폭등↑" 송성문 최대 라이벌은 시작했다, 스타트 신호는 언제?

5.

의사가 감독, 회계사, 전기기사, 그라운드 키퍼가 모여 프로팀과 싸운 체코. "휴가내고 왔다"[인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.