'남편 없이 출산' 이시영, '2주 5000만원' 초호화 조리원에 선물 폭탄 "감사해요"

기사입력 2025-11-09 10:46


[스포츠조선 이게은기자] 배우 이시영이 고급 산후조리원에서 머무는 근황을 전했다.

9일 이시영은 "감사합니다"라며 유모차 등 유명 브랜드에서 받은 선물들을 공개했다. 알록달록 예쁜 풍선까지 더해져 눈길을 끌었다. 호텔을 연상케 하는 산후조리원 내부 분위기도 돋보인다.

지난 5일 이시영은 "하나님이 엄마한테 내려주신 선물이라 생각하고 정윤이랑 씩씩이 평생 행복하게 해줄게"라며 득녀 소식을 전했다. 당시 함께 공개된 사진 속 이시영은 딸을 품에 안고 미소 짓고 있다. 또 허리에 복대를 찬 채 회복에 집중하고 있는 모습도 공개했다.


이시영이 선택한 초호화 산후조리원은 배우 손예진, 고소영, 이민정, 김희선 등 스타들이 이용하며 더욱 유명해진 곳이다. 비용은 2주 기준 5000만 원에 육박한다. 신생아 케어를 추가할 경우 600만 원 추가금이 있다.

한편 이시영은 2017년 결혼, 슬하에 아들 한 명을 낳았지만 올해 초 이혼했다. 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식, 시험관 시술로 둘째를 임신 했으며 두 아이의 엄마가 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com

