우리투자증권, 우리WON MTS에서 '투자의 답을 찾아라' 이벤트 진행

기사입력 2025-11-10 09:20


우리투자증권은 자사 모바일 트레이딩 시스템(MTS) '우리WON MTS'에서 해외 투자정보와 관련된 퀴즈 미션 이벤트, '투자의 답을 찾아라'를 오는 12월 12일까지 진행한다.

이번 이벤트는 총 3회차로 진행되며, 각 회차별로 새로워진 '우리 WON MTS'에서 제공하는 미국 현지의 생생한 투자정보 서비스를 활용해 퀴즈의 정답을 찾을 수 있다.

11월 3일부터 16일까지 진행되는 첫 번째 미션은 'Stocktwits 인기종목' 코너를 활용해 글로벌 초대형 투자 커뮤니티인 스탁트윗(Stocktwits)에서 실시간 언급되는 투자 트렌드를 확인하고 퀴즈를 풀면 된다. 두 번째 미션은 11월 17일부터 30일까지 진행되며, '캐시우드'와 같은 유명 투자대가들의 포트폴리오를 확인할 수 있는 '투자 포트폴리오' 코너에서 퀴즈 정답의 힌트를 찾을 수 있다. 세 번째 미션은 12월 1일부터 12일까지 기업 내부자의 투자동향을 파악할 수 있는 '내부자공시 속보' 코너를 활용하면 된다. 이벤트 참여자는 기업 내부자의 주요 거래동향을 파악하고 투자기회를 빠르게 포착할 수 있는 경험을 해 볼 수 있다.

'투자의 답을 찾아라' 이벤트는 우리투자증권 일반종합계좌를 보유한 고객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 각 회차별 미션 기간에 맞춰 퀴즈의 정답을 제출한 고객에게는 1달러 상당의 미국 소수점 주식이 리워드로 제공된다. 세 가지 미션을 모두 완료할 경우 최대 3종목의 주식을 받을 수 있다.

한편, 우리투자증권은 New '우리WON MTS'를 통해 미국 주식 온라인 거래 시 올해 연말까지 수수료 0원 혜택을 제공하고 있다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 우리투자증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 금융투자상품은 자산가치 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실 발생 및 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 점을 확인해야 한다.


【 이미지제공=우리투자증권】 우리WON MTS에서 해외 투자정보 퀴즈 이벤트 진행

