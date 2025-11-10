코레일관광개발, DMZ 철도관광 외래관광객 유치 행사 개최

기사입력 2025-11-10 15:18


코레일관광개발이 지난 8일 그랜드코리아레저(GKL), 경기관광공사, 연천군과 협력해 외래관광객을 대상으로 'DMZ 철도관광 외래관광객 유치 행사(Discover Korea's Hidden Borderland)'를 개최했다고 10일 밝혔다.

코레일관광개발에 따르면 DMZ 철도관광 외래관광객 유치 행사는 용산관광협의체 협력사업 일환으로 마련됐고, 행정안전부가 지정한 '인구감소지역'인 연천군의 지역관광 활성화와 외래관광객 체류 확대를 목표로 추진됐다.

연천군은 한탄강 유네스코 세계지질공원, DMZ 평화 관광지, 전곡선사유적 등 우수한 자연·역사·생태 자원을 보유하고 있으나, 접경지역 특성과 교통·민간관광 인프라 제약으로 인해 방문이 체류와 소비로 충분히 이어지기 어려운 구조를 갖고 있다. DMZ 철도관광 외래관광객 유치 행사는 관광자원에 철도 접근성과 해설형 체험 프로그램을 결합해 지역 체류형 관광 모델을 구현했다는 점에서 의미가 있다는 게 코레일관광개발의 설명이다.

코레일관광개발은 프로그램 기획·진행을 담당하고 GKL은 외국인 참가비와 기념품을 지원했다. 경기관광공사는 열차비를 일부 지원하고, 연천군은 전용 차량과 전문 해설사를 제공하는 등 유기적으로 협력한 관광 활성화 모델로 진행됐다.

참가자들은 서울역에서 'DMZ열차(광복 80호)'를 이용해 문산역까지 이동했으며, 열차 내에서는 군복 체험, DMZ 퀴즈 이벤트 등 참여형 프로그램을 통해 여행의 흥미와 몰입도를 높였다. 이후 전용 연계버스를 통해 전곡전통시장 체험 및 중식, 열쇠전망대에서 군 브리핑 및 북한 지역 관측 체험, 유네스코 세계지질공원인 '재인폭포' 방문 등 평화·안보·생태를 아우르는 연천 대표 관광코스를 경험했다.

열쇠전망대는 연천 지역 전망대 중 유일하게 군인 브리핑 청취가 가능한 장소로, 영어 브리핑을 제공해 외래관광객들이 대한민국의 분단 현실을 직접 이해할 수 있는 특별한 체험 기회를 제공했다.

이우현 코레일관광개발 대표이사 직무대행은 "DMZ열차는 한국의 분단 역사와 평화의 가치를 함께 체험할 수 있는 대표적인 K-관광 상품"이라며 "지방자치단체 및 관광 유관기관과의 협력을 강화하여 철도 인프라를 활용한 외래관광객 유치와 인구감소지역 관광 활성화에 지속적으로 앞장설 예정"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

