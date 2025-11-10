코레일관광개발, DMZ 철도관광 외래관광객 유치 행사 개최

|
코레일관광개발이 지난 8일 그랜드코리아레저(GKL), 경기관광공사, 연천군과 협력해 외래관광객을 대상으로 'DMZ 철도관광 외래관광객 유치 행사(Discover Korea's Hidden Borderland)'를 개최했다고 10일 밝혔다.
코레일관광개발은 프로그램 기획·진행을 담당하고 GKL은 외국인 참가비와 기념품을 지원했다. 경기관광공사는 열차비를 일부 지원하고, 연천군은 전용 차량과 전문 해설사를 제공하는 등 유기적으로 협력한 관광 활성화 모델로 진행됐다.
참가자들은 서울역에서 'DMZ열차(광복 80호)'를 이용해 문산역까지 이동했으며, 열차 내에서는 군복 체험, DMZ 퀴즈 이벤트 등 참여형 프로그램을 통해 여행의 흥미와 몰입도를 높였다. 이후 전용 연계버스를 통해 전곡전통시장 체험 및 중식, 열쇠전망대에서 군 브리핑 및 북한 지역 관측 체험, 유네스코 세계지질공원인 '재인폭포' 방문 등 평화·안보·생태를 아우르는 연천 대표 관광코스를 경험했다.
이우현 코레일관광개발 대표이사 직무대행은 "DMZ열차는 한국의 분단 역사와 평화의 가치를 함께 체험할 수 있는 대표적인 K-관광 상품"이라며 "지방자치단체 및 관광 유관기관과의 협력을 강화하여 철도 인프라를 활용한 외래관광객 유치와 인구감소지역 관광 활성화에 지속적으로 앞장설 예정"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com