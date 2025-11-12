'콤부차X막걸리'…티젠·서울장수, 젊은층 겨냥 신개념 발효주 '티젠 콤부차주 레몬' 선보여

기사입력 2025-11-12 09:20


'콤부차X막걸리'…티젠·서울장수, 젊은층 겨냥 신개념 발효주 '티젠 콤부…

콤부차와 막걸리가 만났다.

발효 전문기업 ㈜티젠(TEAZEN)이 서울장수주식회사(이하 서울장수)와 함께 신개념 발효주 '티젠 콤부차주 레몬'을 선보였다.

전통 발효주에 '웰니스 음료'로 주목받는 콤부차를 접목해, 막걸리의 건강한 이미지를 강화하고 MZ세대의 '라이트한 음주' 트렌드를 반영한 것.

'티젠 콤부차주 레몬'은 콤부차를 넣어 만든 라이트 막걸리로 콤부차 특유의 산뜻함과 막걸리의 부드러움이 잘 어우러져 톡 쏘는 청량감이 특징이다. 막걸리 특유의 부드러운 발효감에 콤부차 레몬의 상큼한 풍미를 더해 산뜻하고 청량한 음용감을 완성했다.

티젠과 서울장수는 이번 신제품을 통해 막걸리가 가진 '전통주' 이미지를 넘어, '건강한 발효주'이자 '트렌디한 주류'로서의 가능성을 확장했다. 발효의 깊이와 레몬의 상큼함이 조화를 이뤄 막걸리 본연의 부드러움은 유지하면서도, 탄산감과 청량한 산미가 어우러진 새로운 막걸리 경험을 선사한다. 특히, 콤부차에서 만들어진 생효모의 후발효 현상으로 완성된 '티젠 콤부차주 레몬' 특유의 밀키하고 상큼한 단맛은 매콤한 음식과의 완벽한 조화를 경험할 수 있다.

'티젠 콤부차주 레몬'은 알코올 도수 4%의 저도주 콘셉트로 부담 없이 즐길 수 있으며, 최근 음주량을 줄이거나 건강한 음주를 지향하는 '소버 큐리어스(Sober Curious)' 세대에게 특히 어필할 것으로 기대된다.

또한, 증가하는 1인 소비와 소용량 트렌드에 맞춰 막걸리 최초로 480ml 컴팩트한 소용량 PET 용기를 적용, 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있도록 했다. 전국 주요 편의점 중심으로 우선 출시되어 일상 속 접근성을 높이는 동시에, 2000원대의 합리적인 가격대로 가볍게 즐길 수 있다.

티젠 관계자는 "그동안 티젠은 발효 전문가로서 논알코올 하이볼, 우유에 타 먹는 콤부차 요거트 등 콤부차 베이스의 색다른 제품을 지속적으로 개발해 선보여왔다. 서울장수와의 협업으로 탄생한 이번 제품 역시 헬시플레저를 추구하는 젊은 소비자의 니즈를 적극 반영한 제품"이라며, "앞으로도 고객의 니즈를 반영한 끊임없는 제품 개발을 통해 새로운 트렌드를 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

2.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

3.

아이비, '송승헌 동거설' 직접 밝혔다 "SNS에 올렸다 뉴스까지 났다"

4.

'90세' 신구, 심부전증 투병 중에도 환한 미소.."구순 잔치, 사랑합니다"

5.

68만 유튜버 A씨, 강남 식당 폭행혐의로 내사…폭행 전과 들통[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

2.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

3.

아이비, '송승헌 동거설' 직접 밝혔다 "SNS에 올렸다 뉴스까지 났다"

4.

'90세' 신구, 심부전증 투병 중에도 환한 미소.."구순 잔치, 사랑합니다"

5.

68만 유튜버 A씨, 강남 식당 폭행혐의로 내사…폭행 전과 들통[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

2.

[단독] '홈런 공장장' 정경배 코치, 김태형 감독 손잡았다…'홈런 꼴찌' 롯데 타선 부활 이끈다

3.

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

4.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 최악의 비판...토트넘, 또 공격수 찾아야 한다 "SON 공백 제대로 채우지 못했어"

5.

'천재 유격수' 이후 확실한 주인이 없다…'FA 대어 등장' 외부 영입으로 답 내릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.