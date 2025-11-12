LG유플러스, 올인원 알뜰폰 서비스 개편 '알닷 2.0' 공개

LG유플러스, 올인원 알뜰폰 서비스 개편 '알닷 2.0' 공개

LG유플러스가 올인원 알뜰폰 서비스 '알닷'의 기능을 개편한 '알닷 2.0'을 선보인다고 12일 밝혔다. 알닷은 지난해 5월 출시, 약 900여 개의 알뜰폰 요금제를 한눈에 비교하고 비대면 셀프 개통을 지원하는 온라인 서비스다. 올해 10월까지 누적 이용자 수 300만명을 돌파하는 등 이용자 수가 늘고 있다.

LG유플러스는 알뜰폰의 대중화로 꾸준히 증가하는 알닷의 이용자들에게 더 편리한 서비스를 제공하고자 대규모 개편을 진행했다. 알닷 2.0은 알뜰폰 고객이 변경·해지·개통 등의 업무를 온라인에서 직접 처리할 수 있는 게 특징이다.

알닷 2.0에 추가된 기능으로는 알닷케어 셀프 처리 서비스, 선불요금제 유심·eSIM 셀프 개통·충전, 부가서비스 가입·조회·변경, 인터넷·IPTV 결합 상담 신청 등이 있다.

알닷케어 셀프 처리 서비스는 알닷 2.0의 서비스 개편의 핵심이다. 알닷케어는 알뜰폰 관련 문의를 할 수 있는 온라인 통합 고객센터로 지난해 12월 알닷에 추가됐다. LG유플러스 망으로 알뜰폰 사업을 하는 27개 파트너사 고객이라면 누구나 이용 가능하다.

알닷케어 출시 당시에는 사용 현황 및 요금·납부 등 기본 업무만 가능했다면 알닷 2.0에서는 증명서 발급, 번호 변경, 사용 요금 즉시 납부, 유심·eSIM 변경 및 부가서비스 가입·조회·변경, 분실폰 위치 찾기 등 기능의 이용이 가능하다. UI·UX도 고객 친화적으로 개편해 첫 화면에서 실시간 사용량, 요금제 사용기간, 부가서비스 정보, 홈 결합 정보 등을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

알닷 2.0에서는 알뜰폰 선불 요금제 유심·eSIM 셀프 개통 서비스를 신규 론칭했다. eSIM 선불 요금제를 셀프 개통하는 서비스는 국내 통신사 중 최초다.

강진욱 LG유플러스 모바일/디지털혁신그룹장(상무)은 "470만명 LG유플러스 알뜰폰 고객이 알닷으로 편리하게 알뜰폰을 사용하도록 개편하고, 알뜰폰 사업자도 고객 상담(CS) 부담을 덜 수 있도록 알닷 2.0으로 개편했다"며 "차별화된 기능을 추가해 알뜰폰 이용 경험을 혁신해 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

