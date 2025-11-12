LG유플러스, 올인원 알뜰폰 서비스 개편 '알닷 2.0' 공개

|
LG유플러스가 올인원 알뜰폰 서비스 '알닷'의 기능을 개편한 '알닷 2.0'을 선보인다고 12일 밝혔다. 알닷은 지난해 5월 출시, 약 900여 개의 알뜰폰 요금제를 한눈에 비교하고 비대면 셀프 개통을 지원하는 온라인 서비스다. 올해 10월까지 누적 이용자 수 300만명을 돌파하는 등 이용자 수가 늘고 있다.
알닷케어 셀프 처리 서비스는 알닷 2.0의 서비스 개편의 핵심이다. 알닷케어는 알뜰폰 관련 문의를 할 수 있는 온라인 통합 고객센터로 지난해 12월 알닷에 추가됐다. LG유플러스 망으로 알뜰폰 사업을 하는 27개 파트너사 고객이라면 누구나 이용 가능하다.
알닷케어 출시 당시에는 사용 현황 및 요금·납부 등 기본 업무만 가능했다면 알닷 2.0에서는 증명서 발급, 번호 변경, 사용 요금 즉시 납부, 유심·eSIM 변경 및 부가서비스 가입·조회·변경, 분실폰 위치 찾기 등 기능의 이용이 가능하다. UI·UX도 고객 친화적으로 개편해 첫 화면에서 실시간 사용량, 요금제 사용기간, 부가서비스 정보, 홈 결합 정보 등을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
강진욱 LG유플러스 모바일/디지털혁신그룹장(상무)은 "470만명 LG유플러스 알뜰폰 고객이 알닷으로 편리하게 알뜰폰을 사용하도록 개편하고, 알뜰폰 사업자도 고객 상담(CS) 부담을 덜 수 있도록 알닷 2.0으로 개편했다"며 "차별화된 기능을 추가해 알뜰폰 이용 경험을 혁신해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com