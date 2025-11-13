SK텔레콤, '0 수능 페스티벌' 개최…비수험생 혜택도 제공

|
SK텔레콤이 55만여 명의 대입 수험생들이 겪은 고단함을 위로하고, 새로운 출발을 응원하기 위해 풍성한 혜택을 담은 '0 수능 페스티벌' 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다. '0(영)'은 SKT의 만 13~34세 고객을 위한 브랜드다.
휴대폰 구매 여부와 관계없이 SK텔레콤 수험생 고객이라면 누구나 누릴 수 있는 혜택도 마련했다. 한국 대표 e스포츠팀인 T1의 2025 LoL 월드 챔피언십(롤드컵) 3연패를 기념하며 스페셜 굿즈 래플을 진행한다. T월드 0 페이지에서 이날(13일)부터 12월 12일까지 응모하면 추첨을 통해 T1 스페셜 굿즈를 받을 수 있다. 총 100명을 대상으로 진행되며, 12월 18일 당첨자를 발표한다.
18~20세 SK텔레콤 고객에게 '태양의서커스 쿠자' 50% 할인 예매 혜택을 제공한다. T월드 앱 내 0 페이지에서 혜택을 신청한 다음 NOL 티켓에서 할인 쿠폰을 발급받아 예매 시 적용할 수 있다. 12월 7일 회차까지 할인 예매가 가능하며 공연 당일 수험표를 지참해 티켓 부스에 방문해 관람할 수 있다.
SK텔레콤 공식 온라인몰 T 다이렉트샵에서는 12월 12일까지 한달간 수능 기획전을 운영한다. 2005~2007년생 고객이 T다이렉트샵에서 아이폰 에어·17 프로·17 프로맥스 256GB를 구매하고 민팃을 통해 기존 휴대폰을 반납하면, 추가 보상 10만원을 선착순 500명에게 제공한다.
갤럭시 S25 시리즈(엣지, FE 포함)와 Z 폴드7·Z 플립7을 구매하고 개통한 고객에게는 추첨을 통해 500명에게 올리브영 상품권 10만원권을 증정한다. 삼성전자에서 진행하는 갤럭시 버즈3 프로(기준가 31만9,000원) 9만9,000원 구매 쿠폰 증정 이벤트도 동시에 참여할 수 있다.
SK텔레콤은 비수능생인 20대를 대상으로 한 혜택과 이벤트도 제공한다.
0 청년 요금제를 이용하는 만 34세 이하 고객 대상 T 로밍 baro 요금제 50% 할인과 로밍 데이터 1GB 추가 제공, T 우주에서 '밀리의서재' 구독 시 선착순 5,000명에게 메가MGC커피 핫 아메리카노 2잔 증정, ChatGPT Plus 첫 달 결제 시 추가 2개월 무료 이용권 제공, 코닥 필름카메라 세트를 제공하는 T day 럭키찬스(1000명 추첨) 이벤트 등이다.
윤재웅 SK텔레콤 마케팅전략본부장은 "청년 세대를 위한 맞춤형 혜택과 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com