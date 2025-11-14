해스텐스, 솔베이그 리데 탄생 100주년 기념 캐시미어 블랭킷 출시

|
스웨덴 하이엔드 침대 브랜드 해스텐스(H?stens)가 창립자 페르 아돌프 얀손(Per Adolf Janson)의 증손녀이자 4대 오너인 솔베이그 리데(Solveig Ryde)의 탄생 100주년을 기념해, '솔베이그 리데 100주년 기념 캐시미어 블랭킷(Solveig Ryde 100-Year Anniversary Cashmere Blanket)'을 한정판으로 선보인다.
'진정한 휴식의 예술(The Art of Sleep)'이라는 해스텐스의 철학을 반영한 이번 블랭킷은 200×300cm의 넉넉한 크기로 제작됐으며, 솔베이그 리데가 유년 시절을 보낸 스웨덴의 청정 자연과 조류에서 영감을 받은 세 가지 컬러 ― 렌 베이지(Wren Beige), 윌로우 와블러 그레이(Willow Warbler Grey), 반 스왈로 블루(Barn Swallow Blue) ― 로 구성됐다.
제품에는 브랜드의 오리지널 로고와 함께 '100 Year Anniversary' 전용 라벨이 부착되어 있으며, 아이코닉한 블루 체크 정신을 현대적으로 재해석한 미니멀한 디자인이 돋보인다.
