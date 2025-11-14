찬바람 피한 실내운동 증가, 힘찬병원 "3가지 관절 부위 부상 주의"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 찬바람을 피해 배드민턴, 탁구, 골프 등 실내 운동을 즐기는 이들이 늘고 있다.
◇점프·빠른 스텝과 방향 전환, 무릎에 무리
배드민턴과 탁구는 순발력을 필요로 하는 운동으로, 점프, 빠른 스텝과 급작스러운 방향 전환 등을 하기 때문에 무릎과 발목에 무리를 줄 수 있다. 통증 초기에는 충분한 휴식과 냉찜질이 좋다. 테이핑 또는 부목을 활용하는 대처를 미리 익혀두는 것도 필요하다.
전방십자인대 파열은 무릎에서 발생하는 가장 흔하고 심각한 스포츠 부상 중 하나다.
전방십자인대는 무릎이 뒤쪽으로 밀리거나 과도하게 펴지는 것을 막아주는데, 파열되면 '뚝'하는 소리가 들리며 무릎에 통증과 부종 등의 증상이 관찰된다. 무릎을 굽히거나 펼 때 불안정하고 힘이 빠지기도 한다.
반월상연골판은 무릎 관절의 안쪽과 바깥쪽에서 관절뼈와 연골을 보호하고 완충작용을 해주는데 나이가 들수록 탄력이 줄어 외부 충격에 쉽게 찢어질 수 있다. 무릎에 통증이 지속되거나 붓고 뻑뻑한 느낌, 무릎을 조금만 틀어도 삐걱대는 증상, 무릎이 완전히 펴지지 않고 걸리는 듯한 증상이 들면 반월상연골판 손상이 의심되기 때문에 병원에서 검사 및 치료를 받아야 한다.
◇발목 접질렸을 때 '뚝' 소리, 대부분 인대 파열 증상
발목 염좌도 흔한 부상이다. 발목이 심하게 꼬이거나 접질렸을 때 인대들이 손상을 입어 발생한다.
처음 발목염좌 시에는 통증과 부종이 있지만, 반복적인 발목 손상은 통증과 부종이 처음과 비교해 점점 감소된다. 이로 인해 발목염좌를 대수롭지 않게 여기는 경우가 많은데 손상된 부위를 치료하지 않으면 만성적으로 발목이 불안정해져 다시 다칠 위험성이 커진다. 때문에 발목 염좌가 발생하면 일정 기간 부목을 대거나 냉찜질로 부기를 가라앉혀야 하고 근육강화 운동을 통해 늘어난 인대를 복구시켜야 한다.
힘찬병원 류승열 진료원장(정형외과 전문의)은 이에 대해 "발목 인대 손상은 심각도에 따라 크게 세 단계로 구분된다. 1도 손상은 인대가 살짝 늘어난 정도의 가벼운 부상, 2도 손상은 인대의 부분 파열로 부종과 통증, 출혈이 발생해 멍이 들거나 보행이 불편한 정도, 3도 손상은 인대가 완전히 파열된 상태로 매우 심한 통증과 부종이 발생해 수술적 치료가 필요한 수준을 뜻한다"고 설명했다.
류승열 원장은 "발목을 접질렸을 때 '뚝'하는 소리가 들렸다면 대부분 인대 파열을 의미한다"며 "가벼운 염좌는 냉찜질 같은 보존적 치료로 호전될 수 있지만, '뚝' 소리가 났다면 반드시 정형외과를 방문에 부분 파열 또는 완전 파열 여부를 확인해야 한다"고 조언했다.
또한 아킬레스건 부위가 붉어지거나 열이 나면서 붓고, 종아리 뒤쪽에 통증이 나타나는 아킬레스건염도 주의해야 한다. 평소 운동량이 적은 상태에서 갑작스럽게 무리한 운동을 하면 아킬레스건에 심하게 체중이 걸려 급성 염증과 통증이 생길 수 있다. 만약 아킬레스건염이 생겼다면, 당분간 냉찜질로 안정을 취해야 한다. 증상이 완화되면 온열요법으로 혈액순환을 시켜주면 좋다.
◇초기 어깨 부상엔 콜라겐 주사치료법 도움…진행 악화 예방
배드민턴 라켓과 탁구 라켓, 골프채를 연속으로 휘두르다 보면 어깨에 과부하가 걸리기 쉬운데, 이때 어깨충돌증후군이 발생할 수 있다. 어깨충돌증후군은 어깨를 덮고 있는 견봉뼈와 팔을 움직이게 하는 힘줄인 회전근개가 지속적으로 충돌하면서 염증을 일으키는 질환이다.
어깨를 많이 사용하는 일을 하거나 팔을 어깨 위로 들어 올리는 동작이 많은 운동을 하다 발생하는 경우가 많다. 팔을 움직일 때 무언가 걸리는 듯한 느낌이 들거나 소리가 나고 어깨 앞쪽 또는 가장자리에 통증이 심하게 나타난다. 또 팔을 60~90도 정도 들어 올리면 통증이 심해지지만 이 각도를 벗어나면 통증이 줄어드는 양상을 보이며, 낮보다는 밤에 증상이 더 심해지는 것이 특징이다.
어깨 충돌증후군을 방치했을 경우엔 어깨 힘줄이 끊어지는 회전근개 파열로 진행될 수 있어 유의해야 한다.
회전근개는 어깨를 움직일 때 관절을 안정되게 잡아주는 기능을 하는데, 완전히 파열되면 수술이 불가피하므로 조기 치료가 매우 중요하다. 손상의 정도가 경미한 초기에는 충분한 휴식과 함께 물리치료, 약물치료, 강화시키는 운동치료로 증상 호전을 기대할 수 있다. 그러나 부분 파열이 진행된 경우 약물치료로는 통증 조절이 어렵고 수술하기에 다소 이른 경우엔 콜라겐 주사치료법이 도움이 된다.
콜라겐 주사치료는 손상된 부위에 콜라겐을 주입해 조직 재생을 돕는 방법이다. 이를 통해 부분 파열이 전층파열로 진행되는 것을 억제하는 효과를 기대할 수 있다.
부평힘찬병원 김유근 병원장(정형외과 전문의)은 "별로 심하지 않은 손상이라고 생각되더라도 시간이 어느 정도 지났는데 나아지지 않는다면 만성 질환으로 발전할 가능성이 높다"며 "운동 전에 몸 상태를 체크하면 예상 가능한 상해를 미리 막을 수 있고, 운동을 할 수 없는 상태 같으면 무리해서 운동을 하지 말아야 한다"고 조언했다.
이어 "경기 전 부상을 최소화하기 위해서는 충분한 준비운동과 스트레칭으로 근육과 관절을 풀어주는 것이 중요하다"고 당부했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
