삼성화재배 월드바둑마스터스 결승 1국, 랴오위안허 딩하오 꺾고 첫판 승리

최종수정 2025-11-17 07:29
16일
서귀포시
제주
휘닉스
아일랜드
글라스하우스에서
열린
2025
삼성화재배
월드바둑마스터스
결승
3번기
1국에서
랴오위안허
9단이
딩하오
9단에게
169수
만에
불계승을
거뒀다.

예상
밖으로
랴오위안허
9단의
깔끔한
완승국이었다.
초반
우변에
대가(大家)를
형성한
흑(랴오위안허)은
상변을
키워
대항하려는
모양에
침투해
타개하며
우세를
잡았다.
실리가
부족해진
백(딩하오)이
좌변에서
2선을
기는
수모를
감수하며
집을
챙겼으나,
랴오위안허의
완벽한
수비에
막히며
차이를
좁히지
못했다.




호전적인
기풍으로
전투에
능하지만
실수가
많다고
알려진
랴오위안허
9단은
이번
삼성화재배에서
전혀
다른
면모를
보여주고
있다.
16강전
신진서
9단,
4강전
박정환
9단과의
대국에서
실수
없이
우위를
잡으면
역전을
허용하지
않는
철벽
수비의
진수를
보여주고
있다.

결승
3번기
판을
승리로
장식하며
랴오위안허
9단은
생애
메이저대회
우승을
눈앞에
두게
됐다.
반면
디펜딩
챔피언이자
대회
3연패를
노리는
딩하오
9단은
2국
승리가
절실해졌다.
이어지는
딩하오
9단과
랴오위안허
9단의
결승
2국은
17일
12시에
속개된다.


한편,
이번
결승전
1국이
열린
제주
글라스하우스는
삼성화재배
30주년을
맞이해
특별히
준비된
장소다.
세계적인
건축가
'안도
타다오'가
설계한
복합
문화
공간인
글라스하우스는
V자
형태의
특이한
외관이
인상적이다.
대국이
치러지는
2층에서는
통유리
너머로
끝없이
펼쳐진
푸른
바다와
관광명소
섭지코지,
성산일출봉을
눈에
담을
있다.


사진제공=한국기원】
딩하오
9단(왼쪽)과
랴오위안허
9단
대국
모습

