필립스 'i9000 프레스티지 울트라', 타임지 '2025 최고의 발명품' 선정

기사입력 2025-11-17 14:50


㈜필립스코리아는 자사 프리미엄 전기면도기 'i9000 프레스티지 울트라'가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 발표한 '2025 최고의 발명품(Best Inventions of 2025)'에 선정됐다고 17일 밝혔다.

타임지는 매년 기술과 디자인, 사용자 경험에서 두각을 나타낸 제품과 서비스를 선정해 '올해 최고의 발명품(Best Inventions of the Year)'을 발표한다. 필립스의 'i9000 프레스티지 울트라'는 뷰티 부문 최고의 발명품에 선정됐으며 AI 기반의 압력 감지 기술과 UV 살균 충전 스테이션, 초밀착 면도를 가능하게 하는시스템 등에서 혁신성을 인정받았다.

타임지는 "'i9000 프레스티지 울트라'는 필립스의 AI 기반 기술의 새로운 버전인 'SenseIQ Pro'를 선보인다. 이 기술은 LED 안내 표시등(주황색은 너무 세게, 초록색은 적당하게)을 통해 사용자가 적절한 면도 압력을 찾도록 도와준다."며, "'트리플 액션 리프트 앤 컷 시스템'은 수염을 뿌리부터 들어 올려 피부 바로 아래 최대 -0.08mm까지 면도한다. 또한, UV 살균 충전 케이스는 배터리 충전 중에 면도기를 자외선으로 살균한다."고 평가했다. 이는 단순한 기능 개선을 넘어 사용자 맞춤형 경험을 제공하는 전기면도기의 진화로 주목받고 있다.

또한, 'i9000 프레스티지 울트라'는 세계 3대 디자인 어워드 중 두 곳에서 잇따라 수상하며 디자인측면에서도 세계적인 인정을 받았다. iF디자인 어워드에서는 "개선된 면도기 헤드, 인체공학적 손잡이와 UV 충전 케이스의 통합 설계에서 감성적이고 사용 친화적인 디자인이 드러난다"는호평을 받았다. 레드닷 디자인 어워드에서는 "정교한 디자인과 사용자 경험이 조화된 제품"이라는 평가를 받으며 'Best of the Best 2025'를 수상했다.


필립스 'i9000 프레스티지 울트라', 타임지 '2025 최고의 발명품…
【 사진제공=필립스코리아】 'i9000 프레스티지 울트라', 타임지 2025 최고의 발명품으로 선정

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 약사→가수 전향 "남산아래 약국 오픈, 1년 만에 망해" ('4인용식탁')

2.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

3.

"이병헌♥이민정 결혼식 만든 분"..강유석, 12년 전 특별한 인연 공개(알바로 바캉스)

4.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

5.

김예림, 첫 해외 단독 팬미팅 성료…'청국고'로 이어진 글로벌 열기

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 약사→가수 전향 "남산아래 약국 오픈, 1년 만에 망해" ('4인용식탁')

2.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

3.

"이병헌♥이민정 결혼식 만든 분"..강유석, 12년 전 특별한 인연 공개(알바로 바캉스)

4.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

5.

김예림, 첫 해외 단독 팬미팅 성료…'청국고'로 이어진 글로벌 열기

스포츠 많이본뉴스
1.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

2.

"한국 축구 안 두렵다" 중국에 박살난 이민성호, 핑계댈 게 없다…'中 양민혁'도 부상으로 못 뛰어

3.

충격적인 선택! '이강인 결별→日 왼발잡이 영입' 안 이뤄져 천만다행…영국+이탈리아 관심 집중

4.

야전 '작전참모'로 돌아온 손시헌 QC코치 → "가족 같은 느낌도 있지만 어깨 무겁다"

5.

"억울해서 잠이 안와" 최고 불펜 타이틀 땄는데, 한일전 9회말 2아웃 동점포라니…'호타준족' 유격수의 통렬한 한방

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.