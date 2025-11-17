필립스 'i9000 프레스티지 울트라', 타임지 '2025 최고의 발명품…

㈜필립스코리아는 자사 프리미엄 전기면도기 'i9000 프레스티지 울트라'가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 발표한 '2025 최고의 발명품(Best Inventions of 2025)'에 선정됐다고 17일 밝혔다.
타임지는 매년 기술과 디자인, 사용자 경험에서 두각을 나타낸 제품과 서비스를 선정해 '올해 최고의 발명품(Best Inventions of the Year)'을 발표한다. 필립스의 'i9000 프레스티지 울트라'는 뷰티 부문 최고의 발명품에 선정됐으며 AI 기반의 압력 감지 기술과 UV 살균 충전 스테이션, 초밀착 면도를 가능하게 하는시스템 등에서 혁신성을 인정받았다.
또한, 'i9000 프레스티지 울트라'는 세계 3대 디자인 어워드 중 두 곳에서 잇따라 수상하며 디자인측면에서도 세계적인 인정을 받았다. iF디자인 어워드에서는 "개선된 면도기 헤드, 인체공학적 손잡이와 UV 충전 케이스의 통합 설계에서 감성적이고 사용 친화적인 디자인이 드러난다"는호평을 받았다. 레드닷 디자인 어워드에서는 "정교한 디자인과 사용자 경험이 조화된 제품"이라는 평가를 받으며 'Best of the Best 2025'를 수상했다.
