'중년남성 건강 미리 챙기세요' 이룸생활건강, '게르만센 골드 시즌7' …

건강제품 전문 기업 ㈜이룸생활건강(대표 곽영목)이 '게르만센 골드' 시즌7을 출시했다고 17일 밝혔다.
중년 남성이 가장 놓치기 쉬운 건강 신호 '혈액순환'
이룸생활건강은 "최근 40~70대 남성 소비자들 사이에서 면역력·혈액순환·활력 개선에 대한 관심이 크게 증가하고 있다"면서 "전문가들에 따르면, 면역력과 혈액순환은 별개의 기능이 아니라 서로 연결된 핵심 건강지표"라고 설명했다. 혈액순환이 원활해야 체내 산소 이동과 면역세포가 정상적으로 역할을 해 외부 바이러스와 염증으로부터 몸을 지킨다는 것.
핵심 성분 업그레이드된 게르만센 골드 시즌7
여기에 핵심 성분 업그레이드한 게르만센 골드 시즌7이 도움을 줄 수 있다는 게 이룸생활건강의 설명이다. 신제품 게르만센 골드에는 아연, 비타민B1, 비타민E, 셀렌이 과학적 비율로 배합되었으며, 부원료로는 마늘 유래 성분 알리신, 블랙마카, 비타민E, 옥타코사졸, L-아르기닌, 필수아미노산 9종, 천연 허브 성분 야관문·다미아나 등의 프리미엄 원료가 포함돼 있다.
이룸생활건강은 "특히 부원료 중 마늘 알리신 300mg은 생마늘 약 18쪽을 먹는 양에 해당하며, 동의보감에 기록된 대로 체온 유지·혈액순환·염증 케어에 도움을 준다"고 말했다.
여기에 40대 이후 급격히 감소하는 근육량과 남성 에너지를 고려해, 류신·이소류신·발린(BCAA) 이 포함된 점은 기존 제품 대비 가장 큰 변화이자 장점이라고 강조했다.
게르만센 골드를 복용할 경우 '따뜻함→활력→숙면'의 체감 변화가 나타나는데, 이는 혈액순환 개선으로 말초 혈류 증가→체온 유지→숙면→면역기능 정상화의 선순환 구조를 만들어내는 방식이라고 한다.
이룸생활건강은 "40대 이후 남성 건강 관리는 '문제가 생겼을 때'가 아니라, '문제가 생기기 전에' 시작해야 한다. 게르만센 골드 시즌7은 그런 의미에서 중년 남성을 위한 예방 건강관리 솔루션으로 정의할 수 있다"면서 "게르만센 골드 시즌7에 대한 자세한 정보와 이번 한정 이벤트는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다"고 덧붙였다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com