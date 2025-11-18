"호텔이야? 병원이야?"…2700평 규모 부민 프레스티지 라이프케어센터 …

|
부민병원(정훈재 연구원장)은 최근 서울 강서구 마곡지구에 국내 최대 규모의 프리미엄 건강검진센터 '부민 프레스티지 라이프케어센터 마곡'을 공식 개원했다고 밝혔다. 단일층 2700평 규모로 조성된 검진센터는 첨단 IT 기술과 인공지능(AI) 판독 시스템, 호텔급 인테리어를 결합해 기존의 불편한 검진 이미지를 바꾸고 환자 중심의 새로운 검진 문화를 제시한다.
공간 구성은 병원이라기보다 호텔에 가깝다. 고급 라운지형 대기공간과 회복실, 전문 셰프가 준비한 건강식 등 환자 경험 중심의 환경을 제공한다. VIP 고객을 위해서는 공항 픽업, 숙박, 프라이빗 검사존 등 맞춤형 서비스를 운영한다. 또한, 검진 결과 확인부터 상담, 추가 검사 및 처방까지 하루 안에 원스톱으로 처리할 수 있는 시스템을 갖춰 환자 편의를 극대화했다.
◇AI 판독과 자동화 시스템으로 신속·정확한 검사
혈액·소변 검사도 완전 자동화 시스템으로 운영되며, 검체 이송부터 결과 확인까지 2시간 이내에 처리된다. 이에 따라 고객은 검사-판독-상담 과정을 하루 안에 마무리할 수 있다.
◇환자 경험 중심의 공간 설계와 프리미엄 서비스
부프라마의 설계 철학은 '환자 경험'에 초점을 맞췄다. 검진 중 불편함을 최소화하기 위해 쾌적한 환경과 세심한 서비스를 제공하며, 회복실에는 모니터링 시스템을 구축해 안심하고 휴식할 수 있도록 했다.
특히 VIP 프로그램은 해외 환자 및 프라이버시를 중시하는 고객층을 위해 마련되었으며, 별도의 프라이빗 룸에서 접수·검사·상담이 모두 진행된다.
◇사후관리까지 책임지는 통합 건강관리 시스템
부프라마는 단순한 건강검진을 넘어 사후관리 중심의 통합 건강관리를 목표로 한다. 유소견 환자는 전담 코디네이터의 안내를 통해 추적검사 시점을 놓치지 않도록 관리되며, 서울부민병원과의 협력 진료체계를 통해 신속한 치료 연계가 가능하다.
◇글로벌 프리미엄 검진 허브로의 도약
부민 프레스티지 라이프케어센터 임민호 원장은 "부민 프레스티지 라이프케어센터 마곡은 단순한 프리미엄 서비스를 넘어 검진의 표준을 한단계 끌어올리는 새로운 모델"이라며, "국내를 넘어 해외 환자까지 포용하는 글로벌 헬스케어 허브로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
