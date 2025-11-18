"호텔이야? 병원이야?"…2700평 규모 부민 프레스티지 라이프케어센터 마곡 문열어

기사입력 2025-11-18 08:10


"호텔이야? 병원이야?"…2700평 규모 부민 프레스티지 라이프케어센터 …
부민 프레스티지 라이프케어센터 마곡

부민병원(정훈재 연구원장)은 최근 서울 강서구 마곡지구에 국내 최대 규모의 프리미엄 건강검진센터 '부민 프레스티지 라이프케어센터 마곡'을 공식 개원했다고 밝혔다. 단일층 2700평 규모로 조성된 검진센터는 첨단 IT 기술과 인공지능(AI) 판독 시스템, 호텔급 인테리어를 결합해 기존의 불편한 검진 이미지를 바꾸고 환자 중심의 새로운 검진 문화를 제시한다.

◇검진센터의 새로운 패러다임, '스마트·프리미엄·원스톱'

부민 프레스티지 라이프케어센터(이하 부프라마)의 핵심 키워드는 스마트, 프리미엄, 원스톱이다. 부프라마는 종이 차트를 없애고 RFID 시스템과 모바일 알림톡을 활용해 모든 절차를 디지털화했다. 또한 자동화 검사 시스템과 에어슈터 이송 장치를 도입해 혈액·소변 검사가 신속하고 정확하게 진행된다.

공간 구성은 병원이라기보다 호텔에 가깝다. 고급 라운지형 대기공간과 회복실, 전문 셰프가 준비한 건강식 등 환자 경험 중심의 환경을 제공한다. VIP 고객을 위해서는 공항 픽업, 숙박, 프라이빗 검사존 등 맞춤형 서비스를 운영한다. 또한, 검진 결과 확인부터 상담, 추가 검사 및 처방까지 하루 안에 원스톱으로 처리할 수 있는 시스템을 갖춰 환자 편의를 극대화했다.

◇AI 판독과 자동화 시스템으로 신속·정확한 검사

부프라마는 AI 기반 영상판독 시스템을 안저검사, 흉부 X-ray, 유방촬영, CT, MRI 등 주요 검사에 적용해 정확도를 높였다. AI는 검사자의 피로도에 따른 편차를 줄이고, 일정한 수준의 판독 품질을 유지하도록 돕는다.

혈액·소변 검사도 완전 자동화 시스템으로 운영되며, 검체 이송부터 결과 확인까지 2시간 이내에 처리된다. 이에 따라 고객은 검사-판독-상담 과정을 하루 안에 마무리할 수 있다.

◇환자 경험 중심의 공간 설계와 프리미엄 서비스


부프라마의 설계 철학은 '환자 경험'에 초점을 맞췄다. 검진 중 불편함을 최소화하기 위해 쾌적한 환경과 세심한 서비스를 제공하며, 회복실에는 모니터링 시스템을 구축해 안심하고 휴식할 수 있도록 했다.

특히 VIP 프로그램은 해외 환자 및 프라이버시를 중시하는 고객층을 위해 마련되었으며, 별도의 프라이빗 룸에서 접수·검사·상담이 모두 진행된다.

◇사후관리까지 책임지는 통합 건강관리 시스템

부프라마는 단순한 건강검진을 넘어 사후관리 중심의 통합 건강관리를 목표로 한다. 유소견 환자는 전담 코디네이터의 안내를 통해 추적검사 시점을 놓치지 않도록 관리되며, 서울부민병원과의 협력 진료체계를 통해 신속한 치료 연계가 가능하다.

◇글로벌 프리미엄 검진 허브로의 도약

부민 프레스티지 라이프케어센터 임민호 원장은 "부민 프레스티지 라이프케어센터 마곡은 단순한 프리미엄 서비스를 넘어 검진의 표준을 한단계 끌어올리는 새로운 모델"이라며, "국내를 넘어 해외 환자까지 포용하는 글로벌 헬스케어 허브로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"호텔이야? 병원이야?"…2700평 규모 부민 프레스티지 라이프케어센터 …

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

홍진희, 당사자 동의 없는 짝사랑 폭로..."조혜련, '서울대 출신' 서경석 좋아했다"

5.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

홍진희, 당사자 동의 없는 짝사랑 폭로..."조혜련, '서울대 출신' 서경석 좋아했다"

5.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

스포츠 많이본뉴스
1.

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

2.

사람 좋은, 동네 삼촌 스타일인줄 알았더니...지옥에서 온 저승사자였다 "훈련량 부족해?" [원주 현장]

3.

28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위한 코치로 시작합니다"

4.

오타니 집에는 트로피가 몇개나 있을까? "인간의 두뇌로 그를 이해하는 건 불가능하다"

5.

청천벽력 소식! 韓 축구 팬들 좌절, 그리고 실망...양민혁 아닌가, "유니폼 1000장씩 판매" 손흥민 뒤이을 토트넘 매출왕 "日 구보 낙점"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.