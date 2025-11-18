서울·부산·대전서 진행 동아제약 2025 약사 학술 심포지엄 'NEW RISE' 성료

기사입력 2025-11-18 11:55


서울·부산·대전서 진행 동아제약 2025 약사 학술 심포지엄 'NEW R…

동아제약이 서울, 부산, 대전 등 주요 3개 도시에서 순차적으로 진행한 2025 약사 학술 심포지엄 'NEW RISE'를 성공적으로 마무리했다.

이번 심포지엄의 슬로건 'NEW RISE'는 동아제약의 일반의약품(OTC)이 새로운 도약과 혁신을 향해 나아간다는 의미를 담고 있다.

약사 약 500명이 현장에 참석한 이번 심포지엄은 동아제약의 OTC 주력 제품인 퇴행성 관절염 치료제 '맥스콘드로이틴 1200'과 고함량 피돌산 마그네슘 복합제 '마그랑비'에 대해 두 개의 세션으로 나뉘어 학술 정보 및 최신 지견을 공유했다.

첫 번째 세션에서 연사인 김선혜 상아약국 약사는 '관절, 이제 약으로 치료하세요! 맥스콘드로이틴 1200'이라는 주제로, 콘드로이틴 1200mg의 임상근거를 바탕으로 한 관절 개선 효과를 소개했다. 김 약사는 "맥스콘드로이틴 1200은 KP 규격의 원료 콘드로이틴 1200mg을 함유한 일반의약품으로, 동일 성분을 사용하는 건강기능식품보다 유효성분 함량·제제 안정성·임상근거에서 확실히 구분된다"며 "하루 1회 복용만으로도 충분한 유효용량을 충족할 수 있어, 지속 복용 상담 시 약사님들이 활용하기 좋은 포인트"라고 설명했다.

두 번째 세션에서는 오성곤 약국약학연구소 박사가 '흡수율이 다른 피돌산 마그네슘 복합제'라는 주제로, 마그랑비의 주성분 피돌산 마그네슘의 흡수 메커니즘과 SCI급 학술지에 게재된 임상 근거 기반의 특장점을 소개했다. 오 박사는 "마그랑비는 국내 OTC 최초 킬레이트 마그네슘 형태인 피돌산 마그네슘을 주 성분으로 활용한 제품으로, 높은 흡수율 및 생체이용율에 위장관 부담까지 경감시킨 차세대 활성형 마그네슘 제제"라며 "약국 현장에서 차별화 상담 포인트가 충분하다"고 말했다.

각 세션 발표 이후에는 동아제약 OTC 제품에 관한 질의응답(Q&A) 및 학술적 교류 시간이 마련됐다.

동아제약 관계자는 "이번 심포지엄은 단순한 제품 홍보를 넘어 약사와의 학술적 교류를 통해 동아제약 OTC 제품의 신뢰도를 높이고자 한 자리"라며 "심포지엄을 참여해주신 500여명의 약사분들의 높은 참여와 뜨거운 관심을 통해 맥스콘드로이틴 및 마그랑비에 대한 현장의 기대를 다시 한번 확인할 수 있었다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

[SC이슈] “30구 1만5000원인데 난각번호 4번?” 이경실 판매중인 달걀 사업 논란

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

[SC이슈] “30구 1만5000원인데 난각번호 4번?” 이경실 판매중인 달걀 사업 논란

스포츠 많이본뉴스
1.

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

2.

사람 좋은, 동네 삼촌 스타일인줄 알았더니...지옥에서 온 저승사자였다 "훈련량 부족해?" [원주 현장]

3.

[오피셜]추신수, '한국인 최초' 경사 ML 명예의 전당 후보 됐다...헌액보다는 자격 유지가 관심

4.

28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위한 코치로 시작합니다"

5.

FA 박해민 관심 '생각지도 못했던 팀' KT 말고 하나 더 있다! 그런데…

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.