결코 사랑스럽지 않은 '매복 사랑니', 아프지 않아도 안심 금물

기사입력 2025-11-19 11:49


결코 사랑스럽지 않은 '매복 사랑니', 아프지 않아도 안심 금물
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 사랑니는 치아 중 가장 늦게 나오는 어금니로 보통 성인이 될 무렵인 10대 후반에서 20대 초반에 나온다. '사랑'이라는 예쁜 이름을 갖고 있지만, 통증을 유발하고 주변 치아 손상 등 문제를 일으켜 발치를 해야 하는 상황을 마주할 수 있다. 잇몸 아래나 턱뼈 속에 완전히 또는 부분적으로 덮여 있는 것을 '매복 사랑니'라고 하는데, 많은 치과 의사들은 뿌리가 자라나는 만 17세 전후 발치를 권장한다.

완전 매복 사랑니는 잇몸이나 턱뼈에 치아가 완전히 덮여있는 상태다. 외관상 보이지 않으나 X-ray 촬영으로 확인 가능하다. 부분 매복은 치아의 일부만 잇몸 밖으로 나와 있는 것으로 음식물이나 세균이 끼어 염증 및 통증이 잦다. 매복된 사랑니는 충치를 유발하고 옆 치아를 밀어 치아 이동 등 합병증을 유발한다.

매복 사랑니를 오래 방치하면 주변 조직이 변성되거나 반복되는 염증 반응으로 낭종(물혹)이 생기기도 한다. 낭종은 초기에는 통증이 거의 없어 X-ray나 CT 검사 중 우연히 발견되는 경우가 흔하다. 증상이 진행되면 입을 벌리기 어려워지고, 하지조신경을 압박할 경우 감각 저하가 나타난다.

특히 하악(아래턱)에 생긴 사랑니는 웬만하면 발치하는 것이 좋다. 하악 사랑니는 하지조신경과 가까워 방치할수록 위험하고 주변 치아 손상, 염증, 낭종을 유발할 수 있다. 시간이 지날수록 사랑니 뿌리가 길어지고 신경과 더 가까워져 발치 난이도가 어려워진다. 사랑니로 인한 증상이 중년이 되어 뒤늦게 나타나는 경우도 있는데, 이럴 경우 발치 후 통증이 심하고 신경 손상 가능성도 높아진다.

세란병원 치과 구강악안면외과 전문의 오민석 과장은 "하악 사랑니는 시기의 문제일 뿐, 언젠가는 문제를 일으키기 때문에 적극 발치를 권장한다. 사랑니 발치는 파노라마 X-ray와 CT 촬영으로 신경과의 거리, 치아의 방향, 뿌리 모양, 낭종 여부를 평가한 후 진행한다"고 설명했다.

오민석 과장은 "사랑니 발치가 두렵다면 사랑니 전문 치과를 내원하거나, 해부학적 지식이 풍부한 구강악안면외과 전문의를 찾는 것이 좋다"며 "증상이 없어도 향후 문제 발생 가능성이 높다면 예방적 발치를 권하는 경우도 있기 때문에 치과 전문의 진단을 적극 받아야 한다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


결코 사랑스럽지 않은 '매복 사랑니', 아프지 않아도 안심 금물
진료 중인 오민석 과장

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[전문]

2.

이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

3.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

4.

[SC이슈] ‘달걀 논란’ 이경실, 직접 입 열었다 “난각번호 4번이라도 고품질 달걀 생산 가능”

5.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

연예 많이본뉴스
1.

이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[전문]

2.

이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

3.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

4.

[SC이슈] ‘달걀 논란’ 이경실, 직접 입 열었다 “난각번호 4번이라도 고품질 달걀 생산 가능”

5.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격을 넘어 공포스럽다...박찬호에 80억 지른 두산, 김현수에 강백호까지 노린다니 현실 맞나

2.

'흥미진진' 김현수 삼국지 'LG=명분. 두산=낭만. KT=실리' → 김현수에게 최고의 가치는 무엇일까

3.

류현진처럼 한다면야 최고의 선택, 이마나가 332억 받고 컵스에서 FA 재수 결심...4명 QO 수용

4.

"너 홈런 30개 못치면 안되겠는데?" NPB 403홈런 전설도 깜짝, 또 공약 걸었다[가고시마 인터뷰]

5.

'눈물 펑펑' 손흥민 존경! 결국 346억 'AC 밀란에 매각'…"다시는 뛸 수 없을 듯"→내년 1월 팀 떠난다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.