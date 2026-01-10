유재석이 든 '레고 꽃다발' 뭐길래.."화훼농가에 상처줘" 단체 반발

기사입력 2026-01-10 11:04


유재석이 든 '레고 꽃다발' 뭐길래.."화훼농가에 상처줘" 단체 반발

유재석이 든 '레고 꽃다발' 뭐길래.."화훼농가에 상처줘" 단체 반발

[스포츠조선 김소희 기자] 연말 시상식에서 축하용 꽃다발이 생화 대신 장난감 꽃다발로 바뀌면서 화원 단체의 반발이 이어지고 있다.

2025년 MBC 방송연예대상에서는 수상자에게 트로피와 함께 레고로 만든 꽃다발이 전달됐다. 이에 전국 화원 단체인 한국화원협회는 "업계 소비 위축을 조장할 수 있다"며 강하게 반발했다.

9일 한국화원협회(회장 배정구)는 입장문을 내고 "장난감 꽃다발 사용은 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 화훼농가와 화원 종사자들에게 또 다른 상처가 될 수 있다"며 "자칫 생화 꽃다발이 비효율적이고 단점이 많은 것처럼 인식될 우려가 있다"고 지적했다.

또한 협회는 "국내 화훼산업에는 약 2만여 곳의 화원 소상공인과 다수의 화훼농가가 종사하고 있어, 생화 소비는 이들의 생계와 직결된다"며 "정부도 '화훼산업 발전 및 화훼문화 진흥에 관한 법률'을 통해 화훼 소비 촉진과 꽃 생활화 문화 확산을 정책적으로 지원하고 있는 상황에서, 대중적 영향력이 큰 방송 프로그램에서 장난감 꽃을 사용하는 것은 이러한 정책적 노력에 찬물을 끼얹는 행위가 될 수 있다"고 강조했다.

한국화원협회는 이 같은 입장을 화훼산업 주무 부처인 농림축산식품부에도 전달할 계획이다.

한편, 지난해 12월 29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 열린 '2025 MBC 방송연예대상' 시상식은 30주년을 맞아 'MBC 원더랜드'를 콘셉트로 기획됐다. 수상자 전원에게 레고 꽃다발이 전달됐으며, 행사장 테이블과 진행석 등 곳곳도 레고 보태니컬 시리즈로 장식돼 눈길을 끌었다.
유재석이 든 '레고 꽃다발' 뭐길래.."화훼농가에 상처줘" 단체 반발

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“내 사랑인데…" 박나래·前 매니저, 오열하며 안부 나눴다..반전의 새벽 통화 녹취 공개

2.

불륜 의혹 숙행 “나도 피해자!”..1억 위자료 소송 판결 직전 멈췄다

3.

'74세' 윤미라, 미혼·미출산이 비결인가 "의사도 놀란 건강, 갑상선 문제도 無"

4.

야노시호, ♥추성훈과 네 달에 한번 본다더니 "남자친구 필요해, 남편 너무 바쁘다"

5.

배우 오승환, 돌연 사라진 이유 “사고로 6년째 휠체어 생활”

연예 많이본뉴스
1.

“내 사랑인데…" 박나래·前 매니저, 오열하며 안부 나눴다..반전의 새벽 통화 녹취 공개

2.

불륜 의혹 숙행 “나도 피해자!”..1억 위자료 소송 판결 직전 멈췄다

3.

'74세' 윤미라, 미혼·미출산이 비결인가 "의사도 놀란 건강, 갑상선 문제도 無"

4.

야노시호, ♥추성훈과 네 달에 한번 본다더니 "남자친구 필요해, 남편 너무 바쁘다"

5.

배우 오승환, 돌연 사라진 이유 “사고로 6년째 휠체어 생활”

스포츠 많이본뉴스
1.

ARI "마르테 안 팔아요" 협상 창구 닫았다, '최약 포지션 2루수' LAD도 분명 패키지 제시했을텐데

2.

[오피셜]"윤 임대 어게인" 넥스트 韓메시 윤도영, '리버풀 전설'카윗 감독의 도르드레흐트 '재임대'

3.

"멋있다. 식사마" 베트남 아시안컵 2연승 8강 눈앞.. '세트피스 매직' 김상식은 선수를 먼저 칭찬했다

4.

[공식발표]"고지대 리스크는 없다" 홍명보호, 멕시코 과달라하라 2곳 월드컵 베이스캠프 후보지로 신청→16일 확정 통보

5.

[오피셜]"라데시마 전북 NEW 베스트11 놀랍다" 리그 탑티어 오베르단까지 영입…정정용을 위한 특별한 선물

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.