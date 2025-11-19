외식 프랜차이즈, 소비자·예비창업자 잡기 프로모션 강화
프랜차이즈 외식업계가 소비자의 얇아진 지갑을 위해 가격 파괴를 통한 가성비 잡기에 한창이다. 경기불황으로 창업을 망설이는 외식 자영업자를 위해 프로모션, 창업세미나도 진행한다.
담가화로구이는 예비 창업자를 위한 '성공비결 창업세미나'를 11월 27일 오후 2시, 경기도 구리시 본사 2층에서 개최한다. 세미나에는 윤양호 대? 직접 강연자로 나선다. 담가화로구이는 7일 이상 누룩 숙성으로 다른 브랜드와의 차별성을 갖은 외식 브랜드다.
상구네솥뚜껑삼겹살은 선착순 50호점까지만 가맹비 할인 프로모션을 선보인다. 경기불황이란 시대적 흐름에 맞춰 신규 창업자와 기존 자영업자의 업종변경을 위한 일환이다. 특히 창업성공 세미나도 덕소직영점에서 상시로 진행한다.
가성비를 내세운 메뉴경쟁력 확대도 한창이다. 양은이네는 동태탕과 잘 삶은 삼겹, 보쌈김치, 오징어 숙회가 곁들여진 메뉴의 경계성을 없앤 이색 조합을 내세우고 있다. 특히 세트메뉴를 통해 할인된 가격으로 메뉴 경쟁력을 높였다.
망향비빔국수는 대표 메뉴인 비빔국수와 잔치국수 외에 다양한 만두 메뉴와 통등심돈까스, 옹심이김치만둣국을 통해 메뉴 경쟁력 확대와 동시에 가성비를 경쟁력으로 내세운다. 망향비빔국수의 특징은 배추 속의 김치 맛과 국수면발이다. 본사가 직접 운영·관리하는 김치와 야채수 공장은 HACCP 인증을 받았다.
구시아푸드마켓은 특수상권 매장을 운영할 운영 파트너를 상시 모집중이다. 구시아푸드마켓은 27년간 300여개 푸드코트 매장 운영 경험이 있는 브랜드와 메뉴를 구성하고 있다. 가성비를 바탕으로 소비자를 공략한다. 장인수 구시아푸드마켓 대표는 "잠재력 높은 특수 상권에서 최고의 미식 경험을 선사할 열정적이고 전문적인 파트너를 채용하고 있다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
