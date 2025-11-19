CJ올리브영, 내년 5월 미국 패서디나에 1호 매장 오픈

기사입력 2025-11-19 15:56


CJ올리브영, 내년 5월 미국 패서디나에 1호 매장 오픈

CJ올리브영이 내년 5월 중으로 캘리포니아주 패서디나(Pasadena)에 미국 1호 매장을 개점할 예정이라고 19일 밝혔다. 미국은 세계 최대 뷰티 시장이자 세포라, 울타뷰티 등 글로벌 뷰티 전문 유통사들이 강력한 입지를 구축한 격전지다.

CJ올리브영은 패션·뷰티에 특화된 핵심 상권에 출점, 유행에 민감한 현지 MZ세대 소비자를 먼저 공략한다는 전략을 세웠다. 패서디나는 LA에서 북동쪽으로 약 18km 거리에 있는 소도시다. 캘리포니아공과대학교(Caltech) 등 유수의 연구기관이 소재해 고소득 인구 비율이 높은 지역이다. 미국 진출 초기 단계부터 현지 소비자의 관심을 극대화하기 위해 로스앤젤레스(LA) 웨스트필드 등 캘리포니아주 중심의 복수 매장을 2026년 내 순차 개점할 계획이다.

미국 오프라인 진출은 단일 브랜드의 해외 매장 개설을 넘어, K뷰티 브랜드들이 CJ올리브영과 함께 세계 최대 뷰티 시장에서 소비자와 직접 만나는 '공동 플랫폼'을 구축한다는 점에서 의미가 있다. 이커머스 채널에서 개별 상품 단위로 소비되던 K뷰티를 하나의 오프라인 채널에서 선보임으로써, 카테고리·브랜드 간 시너지 효과를 발휘하며 K뷰티 생태계 전반의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 교두보가 될 수 있다.

미국 매장은 CJ올리브영의 MD 큐레이션 역량과 매장 운영 노하우를 집약한 'K뷰티 쇼케이스'로 조성된다. 한국 CJ올리브영 매장과 '올리브영 글로벌몰'을 이용한 북미 고객 데이터를 기반으로 상품을 큐레이션하고, K뷰티 정보를 재미있게 습득하고 다양한 브랜드를 경험해 볼 수 있는 체험 서비스도 도입할 예정이다. 현재 400여개 K뷰티 브랜드를 비롯해 글로벌 브랜드와도 협의 중이며, 향후 다양한 뷰티·웰니스 카테고리 상품을 폭넓게 추가 입점시킨다는 계획이다.

CJ올리브영 관계자는 "세계적으로 고조된 K뷰티에 대한 관심을 더 많은 글로벌 소비자에게 확산시키고 더 다양한 브랜드가 해외로 진출할 수 있는 현지 기반이 되어 K뷰티 산업의 지속가능한 세계화에 기여하겠다"며 "K브랜드부터 해외 브랜드까지 폭넓게 아우르는 글로벌 뷰티·웰니스 유통플랫폼으로 진화할 수 있도록 하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김상욱, 심근경색 직전 응급실行 "20시간 피 안멈춰, 버티기 힘들었다"(유퀴즈)

2.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

3.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

4.

이경실 "돈에 환장한 사람 아냐, 잠도 못자고 눈물난다" 4번 달걀 신선도 결과 공개

5.

이경실 "품질 좋은 4번 달걀" 해명에도 비난 쇄도 "동물복지 외면이 문제"

연예 많이본뉴스
1.

김상욱, 심근경색 직전 응급실行 "20시간 피 안멈춰, 버티기 힘들었다"(유퀴즈)

2.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

3.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

4.

이경실 "돈에 환장한 사람 아냐, 잠도 못자고 눈물난다" 4번 달걀 신선도 결과 공개

5.

이경실 "품질 좋은 4번 달걀" 해명에도 비난 쇄도 "동물복지 외면이 문제"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, 증인으로 법정에 섰다" 미국 복귀 전 '3억 갈취' 임신 협박女 비공개 재판 출석

2.

'흥미진진' 김현수 삼국지 'LG=명분. 두산=낭만. KT=실리' → 김현수에게 최고의 가치는 무엇일까

3.

'이럴수가' 김하성 주전이라며, ATL 변심했다…'2928억설' 최대어 시장 뛰어들었다

4.

'경배하라' 아시아 역사상 이런 선수는 없었다...'한국 GOAT' 손흥민 1524억 미친 위엄, 亞 역대 1위 '일본-이란과 비교불가'

5.

"너 홈런 30개 못치면 안되겠는데?" NPB 403홈런 전설도 깜짝, 또 공약 걸었다[가고시마 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.