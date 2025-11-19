이춘희 명창과 락음국악단이 선사하는 국악 캐롤…한독, 내달 12일 인간문화재 지킴이 나눔공연 '얼쑤 크리스마스-치유의 가락' 개최

기사입력 2025-11-19 17:26


이춘희 명창과 락음국악단이 선사하는 국악 캐롤…한독, 내달 12일 인간문…

한독이 인간문화재 지킴이 나눔공연 '얼쑤 크리스마스-치유의 가락'을 개최한다.

오는 12월 12일 오후 7시, 서울 마곡에 위치한 한독퓨처콤플렉스 이노베이션홀에서 진행되는 이번 공연은 사전 신청을 통해 무료로 관람할 수 있다.

인간문화재 지킴이 나눔공연 '얼쑤 크리스마스-치유의 가락'은 연말을 맞아 위로와 희망의 메시지를 전하고 다가오는 새해 건강과 평안을 기원하는 전통공연으로 마련된다.

공연은 약 1시간 동안 진행되며, 창작 관현악 협주곡 '락음의 빛깔'로 시작해 판소리 명작 '춘향가', 국악가요로 유명한 '난감하네'를 선보인다. 이어 전통 악기 소개와 새해의 건강과 평안을 기원하는 '큰 태평무', 그리고 '정선 아리랑', '한 오백년', '강원도 아리랑' 등으로 구성된 경기민요 메들리도 만나볼 수 있다. 특히 국악으로 재해석한 크리스마스 캐럴을 함께 부를 수 있는 특별한 시간도 마련된다.

이번 공연에는 국가무형유산 경기민요 예능보유자 이춘희 명창과 국내 최초의 민간국악단 락음국악단이 참여한다. 이춘희 명창은 국립국악원 민속단 예술감독을 역임하며 경기민요 대중화에 크게 기여했으며, 현재는 한국전통민요협회 이사장으로 민요의 세계화에 앞장서고 있다. 락음국악단은 1962년 창단된 국내 최초의 민간국악단으로, 가장 한국적이면서 가장 세계적인 음악을 선보이겠다는 목표로 국악을 새롭게 해석하며 차별화된 콘텐츠를 개발하고 있다.

한독은 이번 공연에 그동안 함께해 온 환우회 회원과 가족, 직원들을 특별히 초청한다. 또한 전통문화를 사랑하는 일반인에게도 문을 열어 더 많은 사람들이 전통음악의 아름다움을 경험할 수 있도록 했다. 공연은 11월 30일까지 한독 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 참가자는 추첨을 통해 선정된다.

한편 이번 공연은 한독이 2009년부터 진행해오고 있는 '인간문화재 지킴이' 활동의 일환이다. 한독은 매년 문화재청, 전국 협력 병원과 함께 고령의 국가무형유산 보유자들이 건강하게 전수활동에 전념할 수 있도록 매년 종합건강검진을 제공하는 '인간문화재 지킴이' 활동을 펼쳐오고 있다.

김영진 한독 회장은 "이번 나눔공연에 오시는 분들이 건강을 기원하는 태평무를 함께 감상하며 건강하고 평안한 연말과 새해를 보낼 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 한독은 국민 건강은 물론 사회에 기여하는 기업이 될 수 있도록 노력해 갈 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실 "품질 좋은 4번 달걀" 해명에도 비난 쇄도 "동물복지 외면이 문제"

2.

"뽀뽀가 죄냐, 분하다"…BTS 진 강제추행한 50대 일본인,적반하장 분노[SC이슈]

3.

“박미선 따라 삭발”…김흥국, 부은 얼굴 드러난 초췌 근황

4.

이이경 측 "사생활 폭로, AI 아냐" 주장에도 당당 "선처 없다" [전문]

5.

무당 최우섭, 美서 사망…향년 71세

연예 많이본뉴스
1.

이경실 "품질 좋은 4번 달걀" 해명에도 비난 쇄도 "동물복지 외면이 문제"

2.

"뽀뽀가 죄냐, 분하다"…BTS 진 강제추행한 50대 일본인,적반하장 분노[SC이슈]

3.

“박미선 따라 삭발”…김흥국, 부은 얼굴 드러난 초췌 근황

4.

이이경 측 "사생활 폭로, AI 아냐" 주장에도 당당 "선처 없다" [전문]

5.

무당 최우섭, 美서 사망…향년 71세

스포츠 많이본뉴스
1.

'한화와 낭만 재회' 이태양 KIA 간다…6억7000만원에 불펜 보강[2차 드래프트]

2.

꼴찌팀의 파격 선택...'72억 사나이' 안치홍, 2차드래프트 전체 1순위로 전격 키움행! [속보]

3.

손흥민 면전 앞에서도 이렇게 말할 수 있나...괴짜 감독 폭탄 발언 재조명 "LAFC 떠나라, MLS서 뛰면 게을러져"

4.

20대 포수 그렇게 없나? 규정타석 50% 채운 선수도 5명뿐…'C급 FA' 40세 안방마님에 시선이 쏠리는 이유

5.

형 왔다! 군기반장 컴백 → 이용찬, 기강 잡으러 온다! 6년 만에 두산 복귀 [2차 드래프트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.