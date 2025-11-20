JW이종호재단, '2025 JW아트어워즈' 시상식 개최…강다연 작가 '아…

|
JW중외제약의 공익재단인 JW이종호재단이 지난 19일 서울 인사동 인사아트센터에서 '2025 JW아트어워즈' 시상식을 개최했다.
JW이종호재단은 이번 시상식에서 대상 1명(500만원), 최우수상 2명(각 300만원), 우수상 2명(각 200만원), 장려상 2명(각 100만원), 입선 20명(각 30만원)에게 총 2300만원의 상금을 수여했다.
올해 대상은 강다연(2005년생) 작가의 작품이 선정됐다. 강 작가는 아크릴과 펜을 활용해 부엉이 아버지가 가족을 포근하게 감싸는 모습을 상징적으로 표현한 작품명 '아빠의 사랑'을 출품했다. 선인장 집을 배경으로 아버지의 따뜻한 사랑과 희생을 담아낸 이 작품은 일반적인 도상이나 기법에 얽매이지 않고, 나이프를 사용해 두꺼운 질감의 아크릴 물감을 얹어 외부로부터 가족을 지켜주는 선인장 가시를 독특하게 표현한 점이 심사위원단의 높은 평가를 받았다. 작가는 "아빠의 사랑과 희생의 빛이 우리 가족을 예쁜 무지개로 빛나게 한다"는 설명을 통해 작품에 담긴 내면의 서사를 전했다.
JW이종호재단 관계자는 "JW아트어워즈는 매년 예술적 감각과 역량이 뛰어난 장애 예술가들을 발굴하며, 이들이 한국 미술계에서 당당히 활동 영역을 넓혀갈 수 있는 기반을 만들어 왔다"며 "앞으로도 재능 있는 작가들을 보다 널리 알리고 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.
