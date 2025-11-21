삼성전자, 2026 사장단 인사…전영현·노태문 2인 대표 체제, 기술 인…

삼성전자가 2026년 사장단 인사를 21일 단행했다. 올해는 사장 승진 1명, 위촉업무 변경 3명 등 인사 폭이 적었다. 안정을 바탕으로 한 혁신에 초점을 맞췄다는 평가가 나온다.
우선 윤장현 삼성벤처투자 대표이사(부사장)이 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 최고기술책임자(CTO) 사장 겸 삼성 리서치장으로 승진 보임됐다. 윤 사장은 지난해말 삼성벤처투자 대표이사를 맡아 AI, 로봇, 바이오, 반도체 등 유망기술 투자를 주도해 왔다. 사장 승진과 함께 DX부문 CTO로서 모바일, TV, 가전 등 주력사업들과 AI, 로봇 등 미래 기술간의 시너지를 만들어 나갈 것으로 알려졌다.
◇삼성전자 노태문 사장
MX, 메모리 등 주요 사업의 지속적인 경쟁력 강화와 시장 선도를 위해 양 부문장이 MX사업부장/메모리사업부장을 겸직하는 체제를 유지한다.
삼성전자 DX부문장 직무대행 겸 MX사업부장인 노태문 사장은 '직무대행을 떼고 정식 DX부문장이 됐고, MX사업부장직도 유지한다. 노 사장은 지난 3월부터 직무대행으로 DX를 이끌어왔다.
◇삼성전자 전영현 부회장
삼성전자 대표이사 겸)DS부문장, 메모리사업부장, SAIT원장을 맡던 전영현 부회장은 삼성전자 대표이사 부회장 겸 DS부문장, 메모리사업부문장으로 유임됐다. 다만 SAIT 원장직은 내려놨고, 박홍근 사장이 내년 1월 1일부터 SAIT를 이끈다.
◇삼성전자 박홍근 사장
박 사장은 1999년 하버드대 교수로 임용돼 25년여간 화학, 물리, 전자 등 기초과학과 공학 전반 연구를 이끌어왔다. 나노 기술 전문성 및 학문간 경계를 뛰어넘는 아이디어를 바탕으로 양자컴퓨팅, 뉴로모픽반도체 등 미래 디바이스 연구를 주도할 예정이다.
삼성전자는 수시인사를 통해 올해 2명의 사장을 선임한 바 있다. AI 기술 고도화 등을 통해 Galaxy S25의 개발 성공과 글로벌 사업 성장을 주도한 최원준 부사장을 올해 3월 MX사업부 최고운영책임자(COO) 사장으로 승진시켰고, 3M과 PepsiCo 등 글로벌 브랜드의 최고 디자인 책임자를 역임한 마우로 포르치니를 올해 4월 DX부문 최고 디자인 책임자(CDO) 사장으로 영입했다. 삼성전자는 향후 우수인재를 연중에 승진시키는 수시인사 기조를 이어갈 예정이다.
삼성전자는 "2인 대표이사 체제를 복원하고, 핵심사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 불확실한 대내외 환경하에서 경영안정을 도모하는 동시에 미래 기술을 선점하는 계기를 마련하기를 기대한다"며 "부사장 이하 2026년도 정기 임원인사와 조직개편도 조만간 확정해 발표할 예정"이라고 밝혔다.