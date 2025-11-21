BMW코리아, 인천지역 소방대원 대상 전기차 소방 교육·훈련 진행

기사입력 2025-11-21 11:27


BMW 그룹 코리아(BMW코리아)가 지난 20일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에서 인천소방대원을 대상으로 전기차 화재 대응 역량 강화를 위한 전기차 소방 교육·훈련을 실시했다고 21일 밝혔다. 급격히 증가하는 전기차 보급 추세에 발맞춰, 소방력이 전기차 화재 및 구조 현장에서 보다 신속하고 안전하게 대응할 수 있도록 지원하기 위해 진행됐다.

BMW코리아에 따르면 교육은 인천지역 일선 소방관 30명이 참석했으며, 전기차의 구조적 특성과 고전압 시스템의 작동 원리를 중심으로 이론과 실습을 병행했다. 참석자들은 BMW 전기차를 활용해 배터리 화재 징후 감지 및 알림 시스템과 함께, 화재 징후 발생 시 적용되는 BMW의 대응 매뉴얼을 학습하고, 사고 시 전원 차단 및 대응 프로세스 등을 실습하며 실제 현장에서 즉시 활용 가능한 대응 방법을 체계적으로 익혔다.

BMW 드라이빙 센터 내 주행 코스에서는 BMW 순수전기 모델을 활용한 성능 및 주행 특성 테스트도 진행됐다. 소방대원들은 제동, 조향, 가속 등 다양한 주행 상황에서 전기차 제어 시스템과 주행 특성을 경험했으며, 전기차의 무게 배분과 회생제동 시스템이 안전성 확보에 미치는 영향을 살펴보며 차량 구조와 안전 대책에 대한 이해도를 높였다.

BMW코리아는 지난해 인천 지역 소방서 구급대원을 대상으로 응급 이송 안전 강화를 위한 주행 교육을 진행한 바 있다. 올해는 서울시 소방재난본부에 기증 차량의 소모품 무상 교체 및 무기한 연장 지원을 제공하는 등 공공 안전 분야에서의 협력 활동도 진행 중이다.


김세형 기자



