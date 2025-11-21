"고객 접근성 강화"…경동제약 스킨케어 솔루션 브랜드 '하피도피', 약국…

경동제약의 스킨케어 솔루션 브랜드 '하피도피(HAPYDOPY)'가 아트박스 입점을 통해 고객 접근성을 강화에 나섰다.
'하피도피 패치 딥 케어'는 스킨 클렌저, 카밍 시카 앰플, 마이크로 마그네슘 패치로 구성된 3단계 솔루션 제품으로, 티트리 오일·BHA·히알루론산 등 진정·피부 정돈·보습에 도움을 주는 성분을 함유하고 있다. 특히 특허받은 마이크로 마그네슘 패치는 48개 마그네슘 포인트로 유효성분을 직접 전달해 빠른 진정을 돕고, 8구 개별 포장으로 위생적 사용이 가능하다.
'하피도피 패치 클리어'는 하이드로콜로이드 패치로 습윤 환경을 조성해 외부 오염으로부터 피부를 보호하며 스폿을 효과적으로 관리한다. 트라넥사믹애씨드와 알리움세파 성분을 함유해 보다 맑고 건강한 피부 케어에 도움을 준다.
하피도피 관계자는 "아트박스 주 고객층과 하피도피의 핵심 타깃이 유사해 시너지가 기대된다"며 "이번 입점을 통해 더 많은 고객이 하피도피의 스킨케어 솔루션을 경험할 수 있길 바란다"고 말했다.
한편, 하피도피의 ▲패치 퓨어 라이트팩 ▲패치 클리어 라이트팩은 최근 주요 약국에도 입점한 바 있다.
김소형기자 compact@sportschosun.com