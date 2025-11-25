치과의사 88.6% "치주질환 예방 위해 표준잇몸양치법 실천해야"…음파전동칫솔 사용 후 '환자에 추천' 비율 ↑

기사입력 2025-11-25 09:25


치과의사 88.6% "치주질환 예방 위해 표준잇몸양치법 실천해야"…음파전…

치과의사 대부분이 치간 및 잇몸선 중심 양치가 중요하다고 생각하고, 음파전동칫솔이 표준잇몸양치법에 도움이 된다는 비율도 사용 후 77%를 넘어선 것으로 나타났다.

지난 23일 열린 '2025년 대한구강보건협회 종합학술대회'에서 ㈜필립스코리아 '소닉케어(Sonicare)'가 발표한 '치과의사 대상 전동칫솔 인식조사' 결과다.

이번 조사는 필립스 소닉케어가 한국리서치에 의뢰해 국내 치과의사 105명을 대상으로 진행한 것으로, 전동칫솔에 대한 사전 인식과 제품 사용 후의 인식 변화를 파악하기 위해 기획됐다. 사전 조사와 사후 조사 모두 동일한 대상에게 구조화된 설문지를 활용한 온라인 방식으로 실시됐다.

응답자 대다수는 치간과 잇몸선을 중심으로 양치하는 '표준잇몸양치법(변형 바스법)'이 올바른 구강관리 방법이라는 데 공감했다. 특히 음파전동칫솔에 대한 인식 변화가 두드러졌다. 음파전동칫솔이 표준잇몸양치법 실천에 도움이 된다는 평가와, 음파전동칫솔을 환자에게 추천하려는 의향 모두 제품 사용 이후 뚜렷하게 높아진 것으로 나타났다.

응답자의 97.1%는 치간 및 잇몸선 중심 양치가 치주질환 예방에 중요하다고 답했으며, 88.6%는 잇몸병 예방을 위해 표준잇몸양치법을 실천하는 것이 중요하다고 답했다. 음파전동칫솔이 표준잇몸양치법 실천에 도움이 된다고 본 치과의사는 제품 사용 전 68.6%에서 사용 후 77.1%로 늘었다. 환자에게 음파전동칫솔을 추천하겠다는 응답도 사용 전 41.9%에서 사용 후 70.5%로 크게 증가했다.

제품 사용 전에는 양치 테크닉에 문제가 있는 환자(66%)와 나이가 많은 환자(50%)에게 추천한다고 답한 비율이 높게 나타났으나, 사용 후에는 중증 치주염 환자가 36%에서 49.4%로, 초기 및 중증도 치주염 환자가 30%에서 48.3%로, 보철물이 많은 환자가 26%에서 40.2%로, 담배를 많이 피우는 환자가 10%에서 34.5%로 증가하는 등 여러 환자군에서 응답률이 전반적으로 상승하며 추천 범위가 확대되는 양상이 확인됐다.

이날 발표를 맡은 필립스코리아 퍼스널 헬스 사업부 이소연 마케팅 본부장은 "이번 설문조사는 치과의사들의 전동칫솔 인식을 살펴보는 동시에, 실제 제품 사용이 긍정적 평가로 이어진다는 점을 확인했다는 데 의미가 있다"며, "전문가들의 이러한 인식이 소비자에게도 전달돼, 필립스 소닉케어의 구강관리 솔루션이 많은 이들의 올바른 양치습관 형성에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

4.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

5.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'흑백요리사야?' 백종원 남극 가서도 음식 평가 "돼지 냄새 나 실망"

2.

김경진, 박명수 뒷담화했다가 나락…억울 해명 "몰카 기획한 제작진 허접해"

3.

'현역 최고령' 국민 배우 이순재, 오늘(25일) 새벽 별세…향년 91세

4.

신동엽, 또 전 여친 이소라 소환 "공교롭게도 키 큰 애인"

5.

"'놀뭐'가 시켰다" 이이경 면치기 폭로…뜻밖의 구원투수는 '나솔' 데프콘?[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 멱살 잡을 뻔한' 요리스 대폭발! "이런 잔디에서 경기? 절대 용납할 수 없는 일" 비판..."유럽 하부리그도 여기보단 나아"

2.

英 BBC도 인정! '190골 89도움 EPL킹' 손흥민 동갑내기, 반년 만에 최악의 평가..."도움 안 되는 선수"

3.

"팀 동료 뺨을 때렸다" EPL 역사상 최악의 퇴장 사건 발생!…'자멸' 에버턴에 0-1 패한 '폭소클럽' 맨유

4.

'북런던 더비 박살' 토트넘, 또또 위기 예고...SON 빈자리 영원히 못 채운다 "맨유, 영입 앞설 계획 준비"

5.

'엔리케는 이강인의 실력을 의심한 적이 없어' LEE에 푹 빠진 프랑스→佛언론 '지난 6개월은 조연, 지금은 PSG의 에이스' 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.