치과의사 88.6% "치주질환 예방 위해 표준잇몸양치법 실천해야"…음파전…

치과의사 대부분이 치간 및 잇몸선 중심 양치가 중요하다고 생각하고, 음파전동칫솔이 표준잇몸양치법에 도움이 된다는 비율도 사용 후 77%를 넘어선 것으로 나타났다.
응답자 대다수는 치간과 잇몸선을 중심으로 양치하는 '표준잇몸양치법(변형 바스법)'이 올바른 구강관리 방법이라는 데 공감했다. 특히 음파전동칫솔에 대한 인식 변화가 두드러졌다. 음파전동칫솔이 표준잇몸양치법 실천에 도움이 된다는 평가와, 음파전동칫솔을 환자에게 추천하려는 의향 모두 제품 사용 이후 뚜렷하게 높아진 것으로 나타났다.
응답자의 97.1%는 치간 및 잇몸선 중심 양치가 치주질환 예방에 중요하다고 답했으며, 88.6%는 잇몸병 예방을 위해 표준잇몸양치법을 실천하는 것이 중요하다고 답했다. 음파전동칫솔이 표준잇몸양치법 실천에 도움이 된다고 본 치과의사는 제품 사용 전 68.6%에서 사용 후 77.1%로 늘었다. 환자에게 음파전동칫솔을 추천하겠다는 응답도 사용 전 41.9%에서 사용 후 70.5%로 크게 증가했다.
이날 발표를 맡은 필립스코리아 퍼스널 헬스 사업부 이소연 마케팅 본부장은 "이번 설문조사는 치과의사들의 전동칫솔 인식을 살펴보는 동시에, 실제 제품 사용이 긍정적 평가로 이어진다는 점을 확인했다는 데 의미가 있다"며, "전문가들의 이러한 인식이 소비자에게도 전달돼, 필립스 소닉케어의 구강관리 솔루션이 많은 이들의 올바른 양치습관 형성에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
