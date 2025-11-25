동아제약, '지역사회공헌 인정제' 인정기관 3년 연속 선정

|
동아제약이 '지역사회공헌 인정제' 인정기관에 3년 연속 선정됐다.
지난해 유기동물 보호 및 입양 활성화를 위한 '동물과 함께 행복한 세상(동행)'과 업무 협약을 체결한 이후, 반려동물 영양제 '벳플'의 판매 수익금 일부를 기부하고 임직원들로 구성된 '동아펫트너' 서포터즈가 매월 유기동물입양센터로 찾아가 유기동물 산책과 목욕 봉사 활동을 진행하고 있다.
국내에서 가장 오래된 여성 백일장 대회인 '마로니에 여성 백일장'은 1983년부터 40년 넘게 후원을 이어가고 있다. 올해 43회째를 맞이한 대회는 역대 최대 참가인원인 1246명이 참가하며 성황리 종료했다.
시민들의 자생적인 문화예술 활동을 지원하고, 문화소외계층을 후원하는 '메리투게더'도 대표적인 사회공헌 활동으로 꼽힌다. 2020년 문화예술봉사단 '메리'와 후원 업무 협약을 맺고, 정기 연주회를 개최하여 지역사회 문화예술 가치 확산을 위해 노력하고 있다. 올해는 한강공원 개방형 음악회로 일본 메이지대학 오케스트라와 협연해 시민들에게 아름다운 선율을 전했다.
동아제약 관계자는 "지역사회와의 연계를 강화한 사회공헌 활동을 지속 확대해 지역사회의 구성원들과 소외계층에게 실질적인 도움을 전할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.
