40·50대 백내장 수술 5년 새 2.3배 증가…노안 해결 위한 이른 수술은 피해야

기사입력 2025-11-26 09:47


40·50대 백내장 수술 5년 새 2.3배 증가…노안 해결 위한 이른 수…
◇노안으로 알려진 백내장의 발병 연령이 최근 만성질환, 외상, IT 기기 사용 등 다양한 환경적·생활적 요인 때문에 낮아지고 있다.  사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 백내장은 대표적인 노인성 안질환이다.

주로 60대 이상에서 많이 관찰되는 것으로 알려져 있지만 최근 발병 연령이 점점 낮아지고 있다.

시야 장애로 인해 서둘러 치료를 받는 경우가 많지만 간혹 치료시기를 놓치면 실명까지 진행될 수 있다. 따라서 조기 발견해 약물치료로 진행을 늦추거나 수술을 받아야 한다.

◇40·50대 백내장 수술 5년 새 2.3배 증가

백내장은 유전적인 원인 등에 의해 선천적으로 발생하는 경우가 있지만 노화나 외상, 전신질환, 눈 속 염증, 안약 사용 등에 의해 발생하는 후천적인 원인도 많다.

최근엔 40~50대 백내장 환자가 늘고 있다. 건강보험심사평가원에 따르면 40·50대 백내장 수술은 2018년 6992건에서 2023년 1만 6423건으로 최근 5년 새 2.3배 증가했다. 백내장이 젊어지는 이유는 단순한 노화뿐 아니라 당뇨병, 아토피 등 만성질환, 외상, 유전, 약물, 자외선, 스마트폰, 컴퓨터 등 전자기기 사용 등 다양한 환경적·생활적 요인이 복합적으로 작용하기 때문이다.

◇밝은 곳에서 더 안 보여…치료 시기 놓치면 실명

백내장 초기에는 눈이 침침하고 빛과 사물이 퍼져 보인다. 안개가 낀 것처럼 시야가 희미하거나 눈부심 등 증상이 생긴다. 색상이 왜곡되어 보이기도 하며, 근시, 복시 등 다양한 증상이 동반된다.


또한 이 시기 특징적인 증상은 '주맹(晝盲)'이다. 어두운 곳보다 밝은 곳에서 사물이 더 잘 보이지 않는 증상이다. 말기에 이르면 동공이 흰색으로 변하고, 계속 방치하면 녹내장 발생 가능성이 커질 수 있다. 치료 시기를 놓치면 최악의 경우 실명까지 이를 수 있다.

◇다초점 인공수정체 수술 많아…안전성·후유증 최소화 중요

백내장은 정도가 심하지 않을 때는 악화 방지를 위한 약물치료를 하게 된다.

하지만 근본적으로는 수술이 유일한 치료법이다. 일상생활에 불편을 줄 정도로 시력이 낮아졌거나 시야 장애가 있다면 수술을 고려해야 한다.

백내장 수술은 각막을 2.2~2.8㎜ 정도 절개한 뒤 혼탁해진 수정체를 제거하고 새 인공수정체로 교체하는 방식이다. 전통적인 백내장 수술은 한 개의 초점에만 상이 맺히는 비구면 단초점 인공수정체가 주를 이루었다. 원거리 또는 근거리 한곳의 시력만 상승하고 나머지 거리는 안경을 착용해 보완해야 한다.

최근에는 두 개 또는 세 개의 초점에 상이 맺혀 먼 곳부터 가까운 거리까지 안경 없이 활동을 돕는 다초점 인공수정체 수술이 많이 이뤄진다.

전주 온누리안과병원 정영택 병원장(안과전문의)은 "기존 비구면 단초점렌즈는 수술비가 저렴하고 부작용이 적지만 중간거리 및 근거리가 시야가 부족할 수 있다. 반면 멀티포컬로 불리는 다초점렌즈는 단초점렌즈보다는 수술비가 비싸고 빛 번짐 등의 불편이 있지만 중간거리나 근거리까지 보이는 장점이 있다"고 설명했다.

또한 정 병원장은 "백내장 수술은 이미 노화가 진행된 눈에 하기 때문에 안전과 정확성이 무엇보다 중요하다. 렌즈 선택 못지않게 난시에 대한 고려, 최소절개 수술 등을 통해 안전성을 높이고 후유증을 최소화하기 위해 의료진과 환자 모두 세심하게 수술에 접근해야 한다"고 강조했다.

이어 "아직 백내장 수술 시기가 아닌데 노안을 해결하려고 이른 나이에 무리하게 다초점 인공수정체를 넣는 수술을 받는 것은 신중해야 한다"며 "불필요한 의료비 증가도 문제지만 환자에 따라 빛 번짐, 뿌연함으로 렌즈 적응에 어려움을 겪거나 난시가 생기는 등 불편이 따를 수 있어 신중해야 한다"고 조언했다.

◇자외선 노출 줄이고 생활습관 개선으로 진행 늦춰

백내장은 완전히 예방할 수 없지만 생활습관 관리로 진행을 늦추고 위험을 줄일 수 있다.

이를 위해 선글라스·모자 착용으로 자외선 노출을 최대한 줄이고 금연·절주, 혈당 관리, 정기 검진 등을 실천한다.

아울러 루테인, 지아잔틴, 비타민 C·E가 풍부한 녹황색 채소·과일을 규칙적으로 섭취한다.

시금치, 케일, 청경채 등 녹황색 채소는 하루 종이컵 기준(데친 상태) 1~1.5컵 먹으면 좋다.

이때 올리브유 약간과 함께 먹으면 루테인 흡수량이 높아진다. 계란(특히 노른자)도 하루 1~2개면 충분하다.

비타민 A와 베타카로틴이 풍부한 당근, 찐 단호박, 찐 고구마 등은 하루 0.5컵을 먹으면 좋고, 비타민 E·오메가-3가 많은 견과류는 하루 한 줌, 연어·고등어 등 생선은 주 3회, 총 1.5컵 섭취하면 좋다.

단백질이 풍부한 두부는 종이컵 1컵, 삶은 닭가슴살과 콩류 등은 0.5컵씩 권장된다.

충분한 수분 섭취도 중요한데 하루 1.5~2ℓ 물을 마시면 눈 건조를 예방할 수 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


40·50대 백내장 수술 5년 새 2.3배 증가…노안 해결 위한 이른 수…
　◇정영택 병원장의 백내장 수술 모습.  사진제공=전주 온누리안과병원

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰 아파트'

3.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

4.

'173만 유튜버' 말왕, 대치동 강사 출신 '엄친아'였다..."가족과 美 유학 사실"

5.

'백윤식子' 백도빈, 28세부터 시댁살이 한 정시아♥에 미안함 "신혼 없었다" ('두집살림')

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 장우혁, 16세 연하 女배우와 만남 인정했다..."사적으로 만나, 결혼 생각도"

2.

하정우, 하와이 '1000억 집' 드디어 공개…조카 위해 빌려준 '오션뷰 아파트'

3.

"신랑, 먹은 밥이 얼만데"...전현무, 이장우♥조혜원 결혼식 빛낸 주례사 포착

4.

'173만 유튜버' 말왕, 대치동 강사 출신 '엄친아'였다..."가족과 美 유학 사실"

5.

'백윤식子' 백도빈, 28세부터 시댁살이 한 정시아♥에 미안함 "신혼 없었다" ('두집살림')

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'끝내주는 남자' 있는데 48억원을?…KT 또 한 번 '태풍의 눈' 될까

3.

"장린펑은 쓰레기야" 린가드에 아찔한 '살인태클' 본 중국팬도 '절레절레'…개 버릇 남 못 준다

4.

'알론소 감독을 경질하라' 레알 마드리드 선수들, 충격의 집단항명!...수뇌부 '감독 위에 선수는 존재하지 않는다' 강경 대응

5.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.