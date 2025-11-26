리브랜딩 성과 '트레몰로'…유통망?제품 라인업 확대 '긍정적'

|
세정그룹의 비즈니스 캐주얼 브랜드 '트레몰로(TREMOLO)'가 지난해부터 추진한 리브랜딩을 통해 성과를 내고 있다. 제품군 강화와 유통망 확장을 통해 브랜드 체질을 바탕으로, 트렌디함과 실용성을 모두 갖춘 브랜드로 자리매김 중이다.
특히 캐주얼과 오피스룩을 넘나드는 재킷, 변덕스러운 날씨에 적합한 경량 아우터, 다양한 스타일링에 활용도 높은 니트와 기본 팬츠 등이 올해 판매 베스트 제품에 오르며 매출 성장을 이끌고 있다.
수트 수요도 회복세다. '오피스코어' 트렌드가 인기를 끌고 있는 가운데 트레몰로의 비즈니스 수트는 우수한 소재와 섬세한 테일러링을 기본으로 합리적인 가격대를 갖춰 2030세대로부터 관심을 받고 있다.
리브랜딩과 함께 브랜드 아이덴티티(BI)도 새롭게 단장했다. 올해부터 닥스훈트 강아지가 그려진 신규 BI를 적용해 편안함과 함께 트렌디한 브랜드 이미지를 구축하는 등 새로워진 브랜드 경험을 제공하는 중이다.
세정 관계자는 "트레몰로는 고객의 다변화된 라이프스타일을 반영한 합리적 아이템을 바탕으로 고객들에게 더욱 가까이 다가가고자 제품과 유통망 혁신을 추진해 왔다"며 "컨템포러리 비즈니스캐주얼 브랜드로서 차별화된 경험을 선사할 수 있도록 지속적인 변화와 성장을 이어가겠다"고 말했다.
