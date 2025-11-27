호텔신라, 2026년 정기 임원인사 실시 "미래 리더십 확보 중점"

기사입력 2025-11-27 15:22


호텔신라가 2026년 정기 임원인사를 27일 실시했다.

호텔신라에 따르면 올해 인사에선 2명이 상무에서 부사장으로, 3명이 신임 상무로 승진했다. 인사는 미래 리더십 확보 및 사업 경쟁력 강화를 위해 주요 사업분야에서 성과 창출과 핵심적 역할 강화에 초점을 맞춰 진행했다.

호텔신라는 "올해 인사를 통해 변화하는 시장 환경에 대한 적극적 대응 및 사업 핵심역량 강화를 통해 회사의 지속 성장에 매진할 계획"이라고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

