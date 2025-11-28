청호나이스, 냉온정수기 '뉴 러블리트리' 인테리어 가전으로 주목

청호나이스 '뉴 러블리트리'가 인테리어 핵심 아이템으로 주목 받고 있다.
최근 가격과 기능을 넘어, 집안과 조화를 이루는 디자인까지 중요한 선택 기준으로 떠오르면서, 인테리어 완성도를 높이는 가전에 대한 수요가 증가하고 있다. 청호나이스가 선보이고 있는 '뉴 러블리트리'는 모던한 디자인과 초소형 사이즈로 인테리어 활용에 적합한 제품이다.
사용 편의성도 증대되었다. 취수 용량을 총 20단계로 세분화해 80㎖부터 1,000㎖까지 50㎖ 단위로 조절할 수 있어 요리에 활용하기 편리하다. 온수 온도는 45℃부터 100℃까지 5℃단위로 총 10단계 설정할 수 있어 분유를 타거나 라면을 조리할 때 등 원하는 목적에 맞춰 편리하게 사용할 수 있으며 냉수 온도도 약냉부터 강냉까지 사용자의 취향에 따라 4단계로 조절이 가능하다.
유아용품에 사용되는 FDA(미국 식품의약국) 관리 규정에 부합하는 트라이탄 소재로 만든 코크를 적용해 안전성을 높였으며 물이 흐르는 유로를 5일마다 전기분해수로 자동 살균하고 수동 살균 시에는 코크까지도 살균되어 항상 깨끗한 상태를 유지할 수 있다.
