하나투어, '하나팩 2.0 프리미엄' 강화…"차별화 서비스 확대 초점"

기사입력 2025-12-01 09:58



하나투어가 '하나팩 2.0 프리미엄' 상품 고객을 대상으로 전용 서비스를 강화한다고 1일 밝혔다.

하나투어에 따르면 하나팩 2.0 프리미엄 상품을 예약한 고객을 위한 전담 인력을 배치하고 전용 상담, 콜센터, 공항미팅 우선 서비스 등 차별화된 프리미엄 서비스를 제공한다.

출발 전에는 하나팩 2.0 프리미엄 전용 상담사가 사전 상담을 통해 고객 개개인의 선호와 니즈를 파악한다. 필요 시 고령자 좌석지정, 전자입국 신고서 작성 서비스 등 세밀한 맞춤 서비스까지 제공해 편의를 높였다. 귀국 후에는 해피콜을 통해 만족도를 관리한다. 상품 상담부터 출발까지 여행 준비 과정에서 궁금한 내용도 전용 콜센터를 통해 언제든 문의할 수 있다.

인천공항에서는 하나팩 2.0 프리미엄 고객 전용 공항미팅 우선 서비스를 별도로 운영한다. 공항 미팅 시 전용 테이블에서 전담 직원의 안내를 받을 수 있어 보다 편안하고 신속한 수속이 가능하다. 해당 서비스는 인천공항 제1, 2터미널에서 시행 중이며, 지방공항까지 순차 확대할 계획이다.

이밖에 다양한 브랜드 제휴 혜택도 제공한다. 12월 인천공항 및 김해공항에서 출발하는 하나팩 2.0 프리미엄 예약 고객을 대상으로 깨끗한나라와 제휴한 'SAFETY&JOY 위생키트'를 선착순 제공한다. 내년 3월까지 인천공항에서 출발하는 하나팩 2.0 프리미엄 고객에게는 총 12만 원 상당의 신세계면세점 인천공항점 혜택 바우처를 지급한다.

하나투어 관계자는 "지속적으로 서비스를 확대해 하나팩 2.0 프리미엄 브랜드의 경쟁력을 높여 나가도록 노력하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

