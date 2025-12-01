순천향대천안병원 박종현 교수, 충청권 최초 '뇌동맥류 웹 치료' 교육자 자격 획득

기사입력 2025-12-01 11:37


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원 박종현 교수(신경외과)가 최근 대전·충청 지역 최초로 뇌동맥류 치료의 신의료기술인 '웹 치료 교육자 자격증(프록토십 PROCTORSHIP)'을 획득했다고 1일 밝혔다.

웹(WEB: Woven EndoBridge) 치료는 니티놀 와이어로 촘촘하게 엮은 금속망을 공처럼 부풀어 오른 뇌동맥류 속에 넣어 채움으로써 혈류를 차단해 파열위험을 제거해 주는 시술이다.

최근 전 세계적으로 웹 치료가 각광을 받으면서 기존 뇌동맥류 치료로 시행된 결찰술과 코일색전술을 대체하는 새로운 치료법으로 자리를 잡아가고 있다.

박 교수가 획득한 프록토십은 WEB 설치술의 안정적인 시술을 위해 관련 경험이 풍부한 의사에게 지급되는 공식 자격증이다.

프록토십을 획득한 의사는 웹 치료를 시행하는 병원에 방문해 의료진 교육을 실시하고, 시술에 함께 참여함으로써 안전하고 성공적인 치료를 돕는다.

박 교수는 지난해 10월 충청권 최초로 뇌동맥류 환자에게 웹 치료를 성공적으로 시행하고, 현재까지도 지역에서 유일하게 활발한 시술을 이어오고 있다.

박종현 교수는 "웹 치료는 머리를 열지 않고 재발률도 낮아, 다양한 뇌동맥류 질환에 적용할 수 있는 환자에게 매우 유익하고 효과적인 치료법이다"면서, "앞으로 뇌동맥류 환자에게 희망을 주는 웹 치료가 널리 시행되도록 노력해 나가겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


박종현 교수

