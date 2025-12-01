순천향대 부천병원, 최신 '아이맥스 담도내시경' 국내 대학병원 첫 도입

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부천병원(병원장 문종호)이 국내 대학병원 최초로 고해상도 일회용 디지털 담도 전용 내시경인 '아이맥스(eyeMax) 디지털 담도내시경 시스템'을 도입했다고 1일 밝혔다.
담도는 신체 깊숙이 위치하고 구조도 복잡해 진단과 치료가 어려운 부위로 잘 알려져 있다. 이 때문에 X-선을 촬영하며 시행하는 내시경역행성 담췌관조영술(ERCP)의 정확도를 보완하기 위해, 고화질로 정밀하게 병변을 직접 관찰할 수 있는 담도내시경의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다.
아이맥스 디지털 담도내시경 시스템은 담도를 직접 관찰해 암의 위치를 정확히 파악할 수 있는, 일명 '눈 달린 췌담도 카테터'로 불리는 혁신 기술이다. 마치 위내시경처럼 담도 깊숙이까지 내시경을 삽입해 병변을 직접 확인하면서 다양한 질환을 진단하고 치료할 수 있다. 담도암 등 담도계 종양의 특징을 효과적으로 파악하고 조직검사를 동시에 시행해 진단 정확도를 높일 수 있을 뿐만 아니라, 난치성 담도결석 등 기존에 치료가 어려웠던 담도계 결석 치료에도 매우 활용도가 높다.
이번에 순천향대 부천병원이 도입한 아이맥스 디지털 담도내시경 시스템은 기존 담도내시경시스템에 비해, 보다 선명한 디지털 영상 품질을 제공하고 다양한 직경으로 출시돼 환자 개개인의 해부학적 구조에 맞춘 정밀 검사와 치료가 가능하다.
문종호 순천향대 부천병원 소화기병센터장은 "아이맥스 디지털 담도내시경 시스템 도입으로 난치성 담도 질환이 있는 환자들에게 더 빠르고 정확한 진단과 치료가 가능해질 것으로 기대한다"고 말했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com
순천향대 부천병원 소화기병센터가 새로 도입한 '아이맥스(eyeMax) 디지털 담도내시경 시스템'.