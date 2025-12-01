간세포암 2차 치료에서 '렌바티닙' 우수성 입증…생존기간 연장 확인

[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교 분당차병원(원장 윤상욱) 종양내과 전홍재·김정선 교수 연구팀은 아테졸리주맙(Atezolizumab)과 베바시주맙(Bevacizumab) 병용 치료(이하 'A+B') 실패한 간세포암(HCC) 환자의 2차 치료전략으로 렌바티닙(Lenvatinib)이나 소라페닙(Sorafenib)을 비교 투여한 세계 최대 규모의 실제 임상데이터 분석 결과를 보고했다. 이번 연구는 간세포암 치료 전략 최적화에 중요한 임상적 근거를 제시한 것으로 간담도 분야 국제 학술지 'JHEP Reports (IF=7.5)' 최신호에 게재된다.
간세포암은 전 세계 암 사망원인 중 상위권을 차지하는 질환으로 국내에서 5년 상대생존율이 39.4%에 불과하며 진행성 환자의 예후는 여전히 불량하다. 1차 치료에 'A+B' 병용 요법이 도입되면서 환자의 생존 기간이 획기적으로 연장되었으나, 상당수 환자에서 질병의 진행이 진행되는 양상을 보여왔다.
특히 면역항암제의 병용요법 이후 사용할 수 있는 최적의 2차 치료전략은 아직 명확하지 않아, 실제 임상 현장에서는 다양한 표적치료제(TKI)가 사용되고 있다. 기존의 혈관내피 성장인자(VEGFR)를 표적으로 하는 약들은 다 비슷한 효과를 낼 것이라고 생각해 왔지만, 실제 연구에서는 약마다 효과 차이가 있다는 점이 드러나며 기존 가정에 의문이 제기되어 왔다.
전홍재·김정선 교수 연구팀은 2018년 5월부터 2024년 10월까지 A+B 치료를 받은 1,210명의 환자 중 230명을 선별해 분석했으며, 이 가운데 125명은 렌바티닙, 105명은 소라페닙을 2차 치료제로 투여했다. 두 치료군 간 특성의 차이를 최소화하기 위해 성향점수 매칭(Propensity Score Matching, PSM) 기법을 적용하여 두 군 간 비교의 객관성을 높였다.
대규모 임상 연구 결과, 아테졸리주맙 베바시주맙 병용 치료 후 진행된 간세포암 환자에서 2차 치료로 렌바티닙을 투여한 환자는 무진행 생존기간(PFS) 5.5개월, 전체 생존기간(OS) 11.9개월을 기록해 소라페닙 투여군(PFS 2.6개월, OS 7.4개월)보다 모두 유의하게 연장됐다. 1차 치료인 'A+B' 병용 요법을 시작한 시점부터 계산한 전체 생존기간도 렌바티닙 22.4개월, 소라페닙 14.3개월로 뚜렷한 차이를 보였다. 환자 특성을 통계적으로 맞춘 PSM분석에서도 동일한 경향이 나타났으며, 면역항암제에 초기 반응이 없었던 환자군에서도 렌바티닙이 소라페닙보다 병을 안정적으로 유지된 환자 비율이 유의하게 높았다.
이번 리바이던 연구 결과는 VEGFR 표적치료제가 동등한 효과를 가진다는 기존의 가정을 뒤집고, A+B 치료 실패 후 2차 치료에서 렌바티닙이 더 효과적인 치료 옵션임을 뒷받침한다.
전홍재 교수는 "관찰 연구임에도 불구하고, 다국적 대규모 환자 데이터를 분석해 실제 임상에서 치료 순서를 결정하는 중요한 근거를 제시했다"며 "향후 간세포암 환자의 생존 향상과 치료 표준 확립에 중요한 전환점을 마련할 것으로 기대된다"고 말했다.
이번 연구는 한국연구재단 과학기술정보통신부 중견연구지원사업지원으로 수행됐다.