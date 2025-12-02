진단까지 평균 8년 걸리는 '유전성 혈관부종'을 아시나요?

기사입력 2025-12-02 08:28


진단까지 평균 8년 걸리는 '유전성 혈관부종'을 아시나요?
'유전성 혈관부종'이 발현되기 전(왼쪽)과 후 모습.  사진출처=미국 유전성 혈관부종 협회

[스포츠조선 장종호 기자] 안면·손발 부종, 후두부종, 원인 불명의 복통 등이 특별한 이유 없이 2~3일 지속되거나 주기적으로 반복된다면 단순 알레르기나 두드러기, 소화기 질환이 아닌 유전성 혈관부종일 가능성을 고려해볼 필요가 있다.

인구 5만에서 10만 명당 1명 꼴로 발병한다고 알려진 '유전성 혈관부종(HAE, Hereditary Angioedema)'은 체내 염증을 조절하는 혈장 단백질인 C1-에스테라제 억제제(C1-lNH)가 결핍되거나 기능이 저하돼 신체 곳곳 급성 부종이 반복적으로 발생하는 희귀질환이다.

유전성 혈관부종의 국내 환자 수는 현재 국내 유병률(5만명 당 1명)을 고려했을 때 약 1000여 명에 이를 것으로 추정되며, 2024년 희귀질환 산정특례 등록자 기준 약 300명 선이다.

HAE는 질환의 인지도가 낮고 환자마다 증상과 중증도가 다르기 때문에 많은 환자들이 초기에 정확한 진단을 받지 못해 '진단 방랑'을 겪는 경우가 흔하다.

이대목동병원 알레르기내과 심지수 교수는 "유전성 혈관부종 환자는 진단까지 평균 8년이라는 장기간 진단 방랑을 겪으며 신체적·정신적 고통에 시달린다. 진단 이후에도 예측 불가능한 발작과 응급상황에 상시 노출돼 심리적·금전적 부분에도 상당한 부담이 발생하는 희귀질환"이라고 설명했다.

유전성 혈관부종의 진단은 혈액검사(C1-INH 농도와 기능, C4 수치), 임상 증상 평가, 가족력 확인 등으로 이뤄진다. 혈액 내 보체 관련 단백의 양(정상범위 14~40mg/dl)과 활성도(60~130%)를 측정해 낮은 수치를 확인했을 때 진단할 수 있다. 환자의 75%는 가족력으로 발생하나 25%는 가족력 없이 자발적 돌연변이로 인해 발생하기도 한다.

유전성 혈관부종의 주요 증상은 신체 다양한 부위에 반복적으로 발생하는 '부종'이다. 평소에는 증상이 없다가 얼굴(눈, 입술), 목(기도, 혀), 복부, 손발 등 신체 여러 부위에 반복적인 급성 발작 형태로 나타나는 것이 특징이다. 심 교수는 "특히 상부호흡기에서 발생하는 후두부종은 적기에 적합한 치료 및 관리를 받지 못하면 질식으로 인한 기도폐색으로 이어질 위험이 있어 즉시 병원을 방문해야 한다"고 말했다.

부종은 뚜렷한 이유 없이 자연적으로 발생하지만, 유전성 혈관부종 증상을 유발할 수 있는 요인에는 스트레스, 경미한 외상, 치과 치료 등의 시술 및 수술, 에스트로겐 노출 등이 있다.


유전성 혈관부종의 치료는 예방치료와 발작 시 응급치료로 나뉘는데, 특히 가장 중요한 치료는 급성 발작 시 빠른 대처다. 2018년부터 국내에서 급성 발작을 신속히 완화할 수 있는 응급 자가투여 주사제(이카티반트 아세테이트)가 급여화돼 교육받은 환자들은 발작 초기 단계 집에서도 투약이 가능하다.

심 교수는 "유전성 혈관부종은 무엇보다 조기 진단과 발작 초기 치료가 중요하다. 진단 비용 경감, 관련 정보 공유 확대, 응급약 접근성 향상 등이 이뤄진다면 유전성 혈관부종 환자의 치료 만족도는 더욱 높아질 것"이라고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


진단까지 평균 8년 걸리는 '유전성 혈관부종'을 아시나요?
심지수 교수


Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

5.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

5.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

3.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

4.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

5.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.