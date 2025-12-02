소비자물가 오름세…고환율 효과, 석유류·수입식품 '↑'

기사입력 2025-12-02 14:29


소비자물가가 오름세다. 고환율 효과가 가시화된 만큼 향후 생활물가 인상 부담은 더욱 커질 전망이다.

2일 국가데이터처(통계청)가 2일 발표한 '11월 소비자물가 동향'에 따르면 지난 11월 소비자물가지수는 117.2(2020년=100)를 기록했다. 전년 대비 2.4% 올랐다. 직전 달인 지난 10월에도 물가 상승률은 2.4%로, 두 달 연속 큰 폭으로 올랐다.

물가 상승률은 지난 6∼7월 2%대를 기록한 이후 8월엔 1.7%로 내렸지만, 9월 2.1%로 올라서는 등 3개월째 2%대를 기록 중이다.

상승률이 가장 큰 것은 5.9%가 증가한 석유류다. 올해 2월 6.3% 이후 9개월 만에 가장 높은 상승률을 기록하며 전체 물가를 0.23%p 끌어올렸다. 경유(10.4%), 휘발유(5.3%) 등의 상승 폭이 컸다.

국제유가는 하락했지만, 고환율 요인과 함께 유류세 인하 폭 축소가 맞물린 영향을 받은 것으로 보인다. 석유류는 대부분 수입에 의존, 환율에 민감하게 반응하는 대표적인 품목 중 하나다.

농축수산물 물가는 5.6% 오르며 물가상승세에 0.42%p 기여했다. 수입 축산·수산물, 수입 망고·키위 등 수입산 과일도 환율에 영향을 받았다

햅쌀은 출하량 증가로 물가 상승세가 둔화했으나 채소 가격이 가을철 잦은 비 등 영향으로 하락 폭이 축소됐다는 게 데이터처의 설명이다.

겨울철 주요 소비 과일인 귤도 26.5% 올랐고, 돼지고기와 국산 쇠고기는 각각 5.1%, 4.6% 상승했다. 갈치(11.2%), 고등어(13.2%) 등도 환율 영향으로 수입산 가격이 오르며 10%대 상승률을 보였다. 이두원 경제동향통계심의관은 "석유류, 수입 농축수산물이 환율 상승에 가장 민감하게 영향을 보인다"며 "중장기적으로는 가공식품, 외식 물가도 원재료 가격 상승으로 인해 상승 요인이 될 수 있다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

2.

홍석천, 패혈증으로 죽다 살았다 "병원서 10일 넘게 주사 맞고 겨우 살아나"

3.

장영란, 병원 폐업 후 게임하는 ♥남편 폭로 "母가 한의사 시키려고 고생했는데"

4.

'택시기사 된' 제아 태헌, 한달 수입 밝혔다 "400만~500만원, 나름 괜찮아"(넥스트태헌)

5.

'이필립♥' 박현선, 재벌 2세는 다르네…'셋째 임신' 발표 후 쏟아진 선물

연예 많이본뉴스
1.

서동주, '美변호사 사칭 의혹' 반박 "한국서 재택 근무..졸업장·자격증으로 증명" ('또도동')

2.

홍석천, 패혈증으로 죽다 살았다 "병원서 10일 넘게 주사 맞고 겨우 살아나"

3.

장영란, 병원 폐업 후 게임하는 ♥남편 폭로 "母가 한의사 시키려고 고생했는데"

4.

'택시기사 된' 제아 태헌, 한달 수입 밝혔다 "400만~500만원, 나름 괜찮아"(넥스트태헌)

5.

'이필립♥' 박현선, 재벌 2세는 다르네…'셋째 임신' 발표 후 쏟아진 선물

스포츠 많이본뉴스
1.

한화가 '4000만불' 투수 낳다니! → 폰세, 역대 'KBO 역수출' 최고액 예약. 돈방석 확정적

2.

'손흥민 온다고' 티켓 수요 폭증! 영구 결번+동상 건립…'최악의 부진' SON 앞에서도 망신 당하나

3.

'한화는 588억짜리 투수를 데리고 있었던 것' 美, 폰세 가치 급상승中...99마일 강속구가 셀링 포인트

4.

"3년 계약 유력, 한국서 발전한 덕분" 또한번 집중조명된 韓 '유학' → 빅리그 경험 20G 뿐인데 '금의환향' [SC포커스]

5.

'미안한데 돈이 없어' 이정후의 팀 향한 분노 폭발 "1억 달러 이상은 힘들다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.