글루타넥스, '2025 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상' 2년 연속 수…

글루타넥스, '2025 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상' 2년 연속 수상

최종수정 2025-12-02 14:27

코스메슈티컬 부문 수상으로 'Find Your Glow' 가치 입증


사진 제공 = 넥서스파마 / 글루타넥스 (GLUTANEX)
프리미엄 스킨케어 브랜드 글루타넥스(GLUTANEX)가 '2025 소비자가 뽑은 올해의 브랜드 대상' 코스메슈티컬 부문에서 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

소비자 투표를 통해 한 해를 대표하는 브랜드를 선정하는 본 시상에서, 글루타넥스는 탁월한 제품력과 높은 소비자 신뢰도를 인정받으며 코스메슈티컬 대표 브랜드로서의 입지를 다시 한 번 공고히 했다.

글루타넥스는 제약사의 기술력과 피부과학을 결합한 프리미엄 코스메슈티컬 브랜드로, '빛의 과학(Glow Science)'을 기반으로 피부 본연의 건강한 빛을 되찾는 브랜드 철학 'Find Your Glow'를 지속적으로 실현하고 있다.

대표 제품 '글로우 테라피 앰플' 과 '글로우 테라피 스피큘샷 15000' 은 꾸준한 소비자 호응을 이어가는 스테디셀러로 자리잡았으며, 최근 현대백화점, AK플라자, 신라면세점 등 전국 10개 주요 오프라인 채널로의 입점 확대를 통해 브랜드의 성장세를 더욱 견고히 하고 있다.

글루타넥스 관계자는 "소비자분들의 선택으로 2년 연속 수상하게 되어 더욱 뜻깊다"며 "'Find Your Glow'의 가치를 중심으로 다양한 셀럽과의 협업을 확장하고, 피부 본연의 빛을 연구하는 프리미엄 스킨케어 브랜드로 지속 성장해 나가겠다"고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.