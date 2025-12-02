쁘띠프랑스&이탈리아마을, '제4회 피노키오 & 어린왕자 별빛축제' 개최

기사입력 2025-12-02 15:50


쁘띠프랑스&이탈리아마을, '제4회 피노키오 & 어린왕자 별빛축제' 개최
◇쁘띠프랑스 전경

경기도 가평군에 있는 복합문화테마파크 '쁘띠프랑스 & 이탈리아마을'이 2026년 2월 28일까지 겨울 시즌 대표 행사인 '제4회 피노키오 & 어린왕자 별빛축제'를 진행한다고 2일 밝혔다. 올해 축제는 '유럽 동화 속 겨울빛 여행'을 주제로, 두 마을 전역을 조명·전시·체험·공연이 자연스럽게 어우러지는 따뜻한 겨울 감성 공간으로 꾸며진 게 특징이다.

이탈리아 마을에서는 피노키오의 크리스마스 세계를 담아낸 특별 기획 공간 '윈터 하우스(Winter House)'가 개최된다. 크리스마스 오브제와 감성 포토존, 어린이 체험 요소가 조화롭게 구성됐다. 크리스마스 이브(12월 24일)와 크리스마스 당일(12월 25일)에는 마을 전체 조명이 더욱 따뜻하게 연출되어, 가족 나들이뿐 아니라 연인 데이트 코스에 어울리는 로맨틱한 분위기를 조성한다. 크리스마스 시즌 주말에는 실내 인형극 '빨간망토'가 특별 편성되어 가족 관람객에게 더욱 풍성한 겨울 공연 경험도 제공한다. 유럽 전통 줄인형극 '마리오네트 퍼포먼스', 피노키오 모형관·다빈치 전시관, 베네치아 가면 만들기 등 체험 프로그램을 즐기는 게 가능하다.


쁘띠프랑스&이탈리아마을, '제4회 피노키오 & 어린왕자 별빛축제' 개최
◇이탈리아 마을 전경
프랑스 마을에서는 겨울 조명의 깊은 감성을 담은 '야외 별빛 포토존'이 확대 조성된다. 별빛 조형물과 조명 거리, 겨울 감성 촬영 스폿들이 곳곳에 마련됐다. 유럽 선율을 담은 '세계 오르골 시연', 생텍쥐페리 기념관과 갤러리 쁘띠프랑스의 상설 전시, 어린왕자 의상 체험 및 프랑스 전통놀이 프로그램까지 더해져 다양한 연령층이 함께 즐길 수 있는 콘텐츠도 마련했다.

축제 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지이며 입장 마감은 오후 5시 30분, 퇴장 마감은 오후 7시다. 특히 크리스마스 이브와 당일에는 두 마을이 유럽 작은 마을의 연말 풍경처럼 밝고 따뜻한 조명으로 채워진다.

쁘띠프랑스&이탈리아마을 관계자는 "올해 축제는 특히 가족과 연인이 함께 머물기 좋은 겨울 여행지로 기획했다"며 "크리스마스 시즌의 따뜻한 조명과 공연, 체험 프로그램을 통해 사랑하는 사람들과 잊지 못할 12월의 추억을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

