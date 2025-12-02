"크리스마스의 완성은 케이크" 롯데 시그니엘 서울·부산, 시즌 한정 제품…

시그니엘 서울과 부산이 다가오는 크리스마스를 맞아 크리스마스 시즌 한정 케이크를 선보인다.
2일 롯데호텔앤드리조트에 따르면 시그니엘 서울과 부산의 크리스마스 케이크는 올해는 연말 분위기를 담은 독창적인 디자인으로 특별함을 더했다. 시그니엘 서울 '페이스트리 살롱'에서는 오너먼트 박스, 시그니엘 율 로그, 크리스마스 몽블랑을 내놨다.
오너먼트 박스는 트러플을 넣어 진한 풍미의 스펀지와 마스카포네 크림이 조화로운 크리스마스 오너먼트 모양의 케이크로, 크리스마스를 연상케하는 붉은 색상과 장식으로 무드를 살렸다. 통나무 장작 위 롯데월드타워를 형상화한 모형을 올린 '시그니엘 율 로그'는 프랑스산 발로나 초콜릿과 이탈리아산 마스카포네, 라즈베리 샴페인 꿀리, 헤이즐넛 푀이테가 어우러져 다채로운 맛과 식감을 선사한다. '크리스마스 몽블랑'은 보늬밤과 블랙커런트 콤포트, 제주 녹차 제누와즈 등이 층층이 쌓여 고급스러운 달콤함에 초점을 맞췄다. 이밖에 신선한 딸기를 가득 담은 '스트로베리 프레지에'와 크리스마스 트리, 루돌프, 화이트 오너먼트 등을 연상시키는 미니 케이크 4종도 선보인다.
시그니엘 부산의 페이스트리 살롱에서는 오너먼트 박스와 크리스마스 몽블랑, 스트로베리 프레지에 케이크를 만나볼 수 있다. 사전 예약 기간은 12월 11일까지, 판매 기간은 12월 12일부터 25일까지다.
롯데호텔앤드리조트는 "크리스마스 시즌 한정 케이크는 트러플, 발로나 초콜릿 등 엄선한 최고급 원재료와 감각적인 디자인을 적용, 매년 인기를 끌고 있다"며 "지난해 크리스마스 시즌 시그니엘 서울의 시그니처 케이크인 '오너먼트 박스' 판매량은 전년 대비 65% 증가한 바 있다"고 말했다.