"반려견 모질 따라 고르세요"…동아제약, 英 프리미엄 펫 샴푸 '닷닷펫'…

영국 프리미엄 펫 샴푸 '닷닷펫(Dotdotpet)'이 동아제약을 통해 국내 공식 출시된다.
2023년 영국 런던에서 설립된 펫 케어 브랜드 닷닷펫은 건강·미용·스킨케어 분야에서 다양한 제품을 선보이고 있으며, 반려동물 산업 전문 박람회 'PATS'에서 혁신상을 수상하며 제품력을 인정받은 바 있다.
닷닷펫 샴푸는 동아제약 벳플 브랜드 스토어와 동아제약 공식몰 '디몰(:Dmall)', 마켓컬리에서 구매할 수 있으며, 출시를 기념해 20% 할인 및 논슬립 목욕매트 증정 이벤트가 진행된다.
동아제약이 이번에 국내에 선보이는 샴푸는 한국에서 가장 흔한 세 가지 반려견 모질인 단모(쇼트코트), 이중모(더블코트), 장모(롱코트)에 최적화된 3종으로 구성된다.
신제품은 반려견의 정서적 안정을 돕기 위해 '릴렉싱 솔루션'을 핵심 가치로 내세웠다. 영국에서 1,000마리 반려견 대상 선호 테스트를 기반으로 개발한 '샤인브라이트 향'은 예민한 후각을 가진 반려견이 실제로 편안함을 느끼는 향으로 설계되어 목욕 과정에서 심리적 안정감을 제공한다.
또한 거꾸로 들어도 새지 않고 필요한 부위에 바로 짜서 사용할 수 있는 '스퀴즈 보틀' 패키징을 적용해, 목욕 중 움직임이 많은 반려견을 한 손으로 지지하면서도 다른 손으로 쉽게 사용할 수 있도록 편의성을 높였다. 이와 함께 반려견의 불쾌한 냄새를 효과적으로 잡아주는 영국 독자 기술 'Neofresh', 피부의 유익균 생장을 도와 반려견의 피부 환경을 개선하는 'Prebio-Base' 성분을 담아 보다 건강한 목욕 경험을 제공한다.
동아제약 관계자는 "닷닷펫은 반려견의 편안한 목욕 경험을 통해 스트레스를 줄이고 정서적 안정을 돕는 브랜드"라며 "단순한 제품 출시를 넘어 반려동물의 몸과 마음을 돌보는 동아제약의 펫 헬스케어 철학을 확장하는 행보"라고 말했다. 김소형기자 compact@sportschosun.com