"쇼핑·미식·여가 집약" 스타필드 빌리지 운정, 12월 5일 그랜드 오…

쇼핑과 미식, 여가와 교류를 한 번에 할 수 있는 공간이 생긴다. 신세계프라퍼티가 12월 5일 경기도 파주 운정신도시에 '스타필드 빌리지 운정'을 정식 오픈한다고 3일 밝혔다.
스타필드 빌리지 운정은 고객이 아침부터 밤까지 하루 일상 속 모든 경험을 향유할 수 있는 '로컬 라이프스타일 허브' 역할을 담당한다. 열린 소통을 위한 커뮤니티 특화 공간, 지역 최초 입점 브랜드 60% 이상 구성, 3545 패밀리 콘텐츠, 풍성한 미식 경험까지 고객의 니즈를 모두 충족시키는 다채로운 콘텐츠를 마련해 지역민 삶의 질 향상은 물론 경기 서북부의 랜드마크로 자리매김한다는 계획이다.
사타필드 빌리지 운정에는 다양한 브랜드가 입정한다. '무인양품', '샤오미', 'BYD', '아우디', MZ세대 인기 패션 브랜드 '드로우핏', 서울 서래마을 인기 베이커리 카페 '아티장베이커스' 등이다. K-패션 대표 브랜드 '무신사스탠다드'는 1월 지역 최초로 문을 연다. 글로벌 스포츠 브랜드 데카트론은 파주에서만 만날 수 있는 러너 전용 서비스존 '운정러닝센터'도 최초 오픈이다. 러닝 커뮤니티 프로그램, 전문 클래스 등을 운영하며, 러닝족이라면 누구나 이용 가능한 무료 물품보관소도 구비했다.
펫 유치원·호텔·펫 동반 카페 등을 갖춘 반려동물 데이케어 서비스 '웰니스 펫 빌리지'와 24시간 내과·외과 진료가 가능한 종합 메디컬 플랫폼 '웰니스 동물 메디컬센터'도 스타필드 빌리지 운정에서 이용할 수 있다.
자기계발 라운지 '타임체임버'는 1인 좌석부터 소모임룸까지 다양한 크기의 룸을 구성해 육아 부부의 휴식과 자기계발과 코워킹을 돕는다. 토탈 웰니스 뷰티 살롱 '오캄 웰니스 스튜디오'는 전문 테라피스트가 운영하는 프로그램을 통해 육아 일상 속 힐링을 선사한다.
스타필드만의 오리지널 키즈 라이브러리 '별마당 키즈'는 아이들이 자유롭게 독서와 놀이를 즐길 수 있도록 원형 구조의 열린 공간으로 조성했다. 취향 공유 플랫폼 '클래스콕'은 엄마·아빠와 아이가 함께 즐길 수 있는 트렌디한 클래스들을 운영한다.
특별한 미식 경험은 스타필드 빌리지 운정만의 장점이다. 푸드 편집숍 '바이츠 플레이스'는 기존 스타필드에서 검증된 인기 브랜드를 모은 미식 큐레이션을 선보인다. 인기 요리 유튜버 취요남의 일본 가정식 고로케 브랜드 '고노케', 진한 풍미의 치즈케이크로 인기인 '치플레', 서울 성수동 새우버거 맛집 '제스티살룬' 등이 입점한다.
'고메 스트리트'는 고감도 글로벌 다이닝을 집약해 세계 각지의 맛을 경험할 수 있다. 모던 중식당 '무탄', 미쉐린 가이드 1스타 조영동 셰프의 일본식 돈카츠 레스토랑 '카츠쇼신', 퓨전 한식 다이닝 '정희' 등이 파주 최초로 오픈해 미식 경험의 완성도를 높인다. 낮에는 개방감 있는 뷰와 함께 여유로운 식사를, 저녁에는 분위기가 더해진 감각적인 다이닝을 즐길 수 있어 소규모 만남은 물론, 특별한 날의 모임 장소도 손색이 없다.
이밖에 인근 거주민들이 편히 의료 서비스를 누릴 수 있는 클리닉 클러스터, 아이들을 위한 아카데미 클러스터와 키즈 스포츠 아카데미도 운영된다. 저층부는 26년 초 오픈 예정이다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com