마사회-마사회시설관리, 모-자회사 노사공동협의회 개최
|◇사진제공=한국마사회
마사회와 마사회시설관리(주) 노-사 대표가 지난 11월 28일 2025년 모·자회사 노사공동협의회를 개최했다. 경영진과 노동조합 관계자들이 참석한 가운데 펼쳐진 이번 노사협에서는 영천경마공원 개장 대비 향후 협력 방안, 노사 간 소통 활성화 방안 등이 집중 논의됐다.
마사회시설관리(주)는 마사회가 보유한 시설·장비의 전문적 관리를 위해 2019년 설립된 자회사다. 영천경마공원이 차질 없이 개장하고 안정적으로 운영되기 위해서는 모회사인 마사회와 시설관리를 담당하는 자회사 간의 긴밀한 협력이 필수적인 상황이다.
이번 협의회에서 노사 대표들은 모·자회사 간 원활한 소통과 협력이 성공적인 개장의 핵심 요소임을 공감하고, 정기적인 협의체 운영을 통해 상생협력 관계를 더욱 공고히 하기로 뜻을 모았다.
마사회 전진홍 경영지원처장은 "모·자회사 관계자가 한자리에 모여 주요 현안에 대해 생산적인 토론을 나누고, 파트너십을 강화하는 뜻깊은 자리가 되었다"며, "영천경마공원의 성공적 개장은 물론 바람직한 모자회사 관계 구축을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com
