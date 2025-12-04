경기관광공사, 시각장애인 특화 콘텐츠 '사운드투어' 개발

경기관광공사가 여주시, 한국산림복지진흥원과 추진한 시각장애인 특화 관광 콘텐츠 '사운드투어' 개발을 완료했다고 4일 밝혔다.
사운드투어는 시각 중심의 여행 환경에서 소외된 시각장애인들이 청각과 촉각 등 다양한 감각을 통해 관광지를 생생하게 즐길 수 있도록 설계된 무장애 관광 프로그램이다.
경기관광공사는 올해 초부터 '사운드투어' 개발을 위해 노력해왔다. GKL사회공헌재단과 함께 최적의 장소를 찾기 위해 연초부터 도내 주요 자연 관광지를 대상으로 현장 답사를 진행했고, 전문가 평가 등 다각적인 후보지 검증 과정을 거쳐 여주시 황학산수목원과 국립양평치유의숲 2곳을 최종 대상지로 확정했다. 이후 지난 5월 4개 기관 간 업무협약을 체결하며 본격적인 개발에 착수했다.
'여주 황학산수목원' 코스는 인위적인 소음이 차단된 공간적 특성을 살려 바람과 새소리 등 자연의 소리에 온전히 집중할 수 있도록 했으며, '국립양평치유의숲' 코스는 무장애 숲길을 따라 안전하게 이동하며 산림 치유를 체험할 수 있도록 만들었다.
경기관광공사는 지난 9월 시각장애인을 대상으로 코스의 완성도를 높이기 위한 시범 투어를 진행했다. 참가자들은 해설사의 전문적인 설명과 함께 소리와 감각에 집중하는 새로운 여행 방식을 경험하며 높은 만족도를 보였다.
내년부터는 각 운영 주체인 여주시(황학산수목원)와 한국산림복지진흥원(국립양평치유의숲)이 동 프로그램을 실제 운영할 예정이다. 이를 위해 해설사 교육과 운영 매뉴얼 전수 등 안정적인 운영을 위한 준비도 마쳤다. 앞으로 여주와 양평을 찾는 시각장애인 관광객들은 전문 해설과 함께 체계적인 사운드투어 프로그램을 상시 이용할 수 있게 될 전망이다.
경기관광공사 관계자는 "사운드투어 개발은 물리적 장벽을 없애는 것을 넘어, 콘텐츠를 통해 누구나 동등하게 여행의 즐거움을 누리게 했다는 데 큰 성과가 있다"며 "내년부터 각 현장에서 프로그램이 성공적으로 운영되어 경기도를 대표하는 무장애 관광 모델로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.