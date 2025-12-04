파이퍼하이직 글라스 패키지 완판 열기… 12월 물량 확대

종합주류기업 아영FBC는 GS25 편의점 단독으로 선보인 '파이퍼하이직 글라스 패키지'를 11월에 이어 12월까지 프로모션을 연장한다. 11월 한 달간 준비한 수량이 조기 완판되면서 글라스 패키지에 대한 뜨거운 반응에 힘입어 연말까지 프로모션을 이어갈 예정이다.
이번 패키지는 프랑스 대표 샴페인 파이퍼하이직 뀌베 브뤼(Piper Heidsieck Cuvee Brut, 750ml)와 전용 글라스를 포함한 구성으로 GS25에서만 구매 가능한 한정 패키지다. 연말 홈파티·선물용 수요가 집중되는 시기에 실용적인 가격과 구성으로 소비가 빠르게 늘며 11월 한 달간 완판을 견인한 것으로 분석된다. 금액도 합리적이다. 패키지 가격은 84,900원이며 GS25 이달의 와인 행사 상품으로, 네이버페이 및 페이코 결제 시 20% 페이백 가능하다.
파이퍼하이직 뀌베 브뤼(Piper-Heidsieck Cuvee Brut, 750ml)는 피노 누아 55%, 피노 뮈니에 25%, 샤르도네 20%를 블렌딩한 클래식한 샴페인으로 밝은 골드 컬러와 섬세한 버블이 특징이다. 서양배와 붉은 사과, 시트러스 향이 균형감 있게 펼쳐지며 자몽 계열의 프레시한 피니시가 이어져 구조감과 산도에서 좋은 밸런스를 보여준다. 칸 국제영화제 공식 샴페인이자 마릴린 먼로가 즐긴 샴페인으로도 알려져 있어 브랜드의 상징성과 완성도가 높은 제품으로 평가받는다.
올해 패키지 흥행에는 브랜드 스토리도 힘을 보탰다. 2026년은 할리우드 아이콘 마릴린 먼로 탄생 100주년으로, 그녀는 생전 "나는 잠옷으로 샤넬 넘버5를 입고, 아침에 일어나 파이퍼하이직을 한잔 마신다."고 얘기할 정도로 파이퍼하이직 뀌베 브뤼를 즐긴 인물로 알려져 있다. 이러한 상징성과 문화적 관심이 결합되며 소비자 검색량과 브랜드 노출이 동반 증가하고 있다는 것이 업계 평가다.
아영FBC 관계자는 "편의점 채널에서 프리미엄 샴페인 패키지가 빠르게 소진되는 흐름은 소비 트렌드 변화를 보여주는 지표"라며, "12월에는 연말을 대비해 샴페인 물량을 늘리고 페이백 혜택도 유지해 더 많은 고객이 파이퍼하이직을 부담 없이 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.
파이퍼하이직 글라스 패키지는 12월 한 달간 GS25에서 단독 판매되며 준비된 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com