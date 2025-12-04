광동제약, 박상영 경영총괄 사장 대표이사 신규 선임…최성원 회장과 2인 각자대표 체제 도입

기사입력 2025-12-04 16:12


광동제약, 박상영 경영총괄 사장 대표이사 신규 선임…최성원 회장과 2인 …
　◇광동제약 2인 각자대표. 최성원 대표이사 회장(전략·신사업·R&D총괄·왼쪽)과 박상영 대표이사 사장(경영총괄). 사진제공=광동제약

광동제약이 박상영 경영총괄 사장을 대표이사로 신규 선임하고, 최성원 대표이사 회장과 함께 2인 각자대표 체제를 도입한다.

이번 조직개편은 두 대표가 각 전문 영역에서 독립적인 의사결정과 책임경영을 수행함으로써 경영효율성을 높이고, 급변하는 산업환경에 선제적으로 대응하기 위한 조치라는 설명이다.

최성원 대표이사 회장은 전략·신사업·R&D 총괄 CEO로서 회사의 중장기 비전 수립과 미래 성장동력 확보에 집중한다. 신사업 발굴 및 투자, 연구개발 전략 수립 등을 주도하며 광동제약의 미래 성장 기반을 구축한다는 방침이다.

박상영 대표이사 사장은 경영총괄 CEO로서 주요 사업본부와 지원조직을 총괄하며 조직운영 전반을 책임진다. 전사 경영활동의 실행력을 높이고 사업 경쟁력 강화를 추진할 계획이다.

광동제약 관계자는 "각자대표 체제 도입은 회사의 지속 가능한 성장을 위한 전략적 결정"이라며 "두 대표의 전문성과 경험을 기반으로 핵심 사업의 경쟁력을 높이고, 중장기 성장전략을 체계적으로 추진해 나갈 것"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'홀쭉한' 빽가, 얼굴 시술 깜짝 고백 "울쎄라 했다" (라디오쇼)

2.

함은정, 6천만원 드레스 대신 선택한 웨딩드레스...♥김병우와 투샷 첫 공개

3.

민희진 "어도어, 돌아오겠다는 뉴진스 갈라치기 해..진의 따지는 거 화 나"

4.

류중일 감독 절규 "아이까지 데려갔는데...'불륜' 며느리 교사 자격없어”

5.

박나래, 매니저 '갑질 의혹' 터졌다 "술 거부하자 폭언·상해..24시간 대기시켰다"

연예 많이본뉴스
1.

'홀쭉한' 빽가, 얼굴 시술 깜짝 고백 "울쎄라 했다" (라디오쇼)

2.

함은정, 6천만원 드레스 대신 선택한 웨딩드레스...♥김병우와 투샷 첫 공개

3.

민희진 "어도어, 돌아오겠다는 뉴진스 갈라치기 해..진의 따지는 거 화 나"

4.

류중일 감독 절규 "아이까지 데려갔는데...'불륜' 며느리 교사 자격없어”

5.

박나래, 매니저 '갑질 의혹' 터졌다 "술 거부하자 폭언·상해..24시간 대기시켰다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김광현 기준점 아니다" 양현종 45억 어떻게 책정했나, 종신 타이거즈맨 특급 대우했다

2.

"멘탈 잡아준 고마운 로하스", 5368억 거물을 '유격수'로 만들어준 동료, LAD서 1년 더 뛰고 은퇴

3.

강백호 보상금이 한승택 몸값보다 많았다. 연봉인상 신의 한수. 3명 영입 KT가 강백호만 영입한 한화보다 적게 썼다니..

4.

'충격, 탄성 역대급 뮤비'만 남기고 홀연히 떠난다...또 한 명의 김주원, 보상 신화 탄생할까

5.

[단독]'통한의 PO 실패' 전남, 김현석 감독과 1년만에 '전격 결별'…다시 변화의 소용돌이 속으로

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.