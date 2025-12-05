"안전 요원 2명 있었는데…" 국가대표 후보, 수영 중 30분간 물속에 …

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 수영장에서 국가대표 후보군 출신 배드민턴 선수가 물에 빠져 숨졌다.
35세의 배드민턴 중국 국가대표 후보 출신 선수가 수영을 하던 중 30분 가까이 물속에서 고통스럽게 몸부림치다 결국 익사한 것이다.
사후 공개된 CCTV 영상에는 첫 번째 안전요원이 그가 물속에서 힘들어하는 모습을 보고도 구조에 나서지 않는 장면이 담겼다. 또 다른 안전요원은 5분 뒤 물속에 가라앉은 피해자를 발견했지만 그 역시 그대로 자리를 떠났다.
세 번째 안전요원이 발견, 뒤늦게 구조했으나 피해자는 병원으로 옮겨진 직후 익사 판정을 받았다.
유족들은 구조 지연에 대해 강하게 반발하며 수영장 측의 해명을 요구했지만, 세 명의 안전요원은 모두 침묵했고 수영장 운영진 역시 책임에 대한 설명을 내놓지 않았다.
현재 당국은 이번 사건에 대한 조사를 진행 중이며, 안전요원들의 직무 태만과 수영장의 안전 관리 체계에 대한 비판이 커지고 있다.
