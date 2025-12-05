"안전 요원 2명 있었는데…" 국가대표 후보, 수영 중 30분간 물속에 잠겨 사망

기사입력 2025-12-05 08:18


"안전 요원 2명 있었는데…" 국가대표 후보, 수영 중 30분간 물속에 …
사진출처=지무뉴스

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 수영장에서 국가대표 후보군 출신 배드민턴 선수가 물에 빠져 숨졌다.

2명의 안전 요원이 있었지만 이를 알아채지 못해 구조가 이뤄지지 않은 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 지난달 17일 중국 샤먼의 한 수영장에서 충격적인 사고가 발생했다.

35세의 배드민턴 중국 국가대표 후보 출신 선수가 수영을 하던 중 30분 가까이 물속에서 고통스럽게 몸부림치다 결국 익사한 것이다.

그는 오리발을 착용하고 수영을 즐기던 중 알 수 없는 이유로 물속으로 가라앉았지만 현장에 있던 두 명의 안전요원은 이를 알아차리지 못했다. 세 번째 안전요원이 오고 나서야 그를 물속에서 끌어올렸지만 이미 늦은 상황이었다.

그는 취미로 즐길만큼 수영에 능숙했던 것으로 전해진다.

사후 공개된 CCTV 영상에는 첫 번째 안전요원이 그가 물속에서 힘들어하는 모습을 보고도 구조에 나서지 않는 장면이 담겼다. 또 다른 안전요원은 5분 뒤 물속에 가라앉은 피해자를 발견했지만 그 역시 그대로 자리를 떠났다.

세 번째 안전요원이 발견, 뒤늦게 구조했으나 피해자는 병원으로 옮겨진 직후 익사 판정을 받았다.


유족들은 구조 지연에 대해 강하게 반발하며 수영장 측의 해명을 요구했지만, 세 명의 안전요원은 모두 침묵했고 수영장 운영진 역시 책임에 대한 설명을 내놓지 않았다.

현재 당국은 이번 사건에 대한 조사를 진행 중이며, 안전요원들의 직무 태만과 수영장의 안전 관리 체계에 대한 비판이 커지고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

2.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

3.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

4.

유선, '배우 지망생 출신' 잘생긴 남편 자랑..."현재도 방송업계 종사" (옥문아들)[종합]

5.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

연예 많이본뉴스
1.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

2.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

3.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

4.

유선, '배우 지망생 출신' 잘생긴 남편 자랑..."현재도 방송업계 종사" (옥문아들)[종합]

5.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

2.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

3.

'너무한 거 아닙니까' 주전들이 싹 다 바뀌게 생겼다...통합우승 주역들, 백업 경쟁도 힘겹다

4.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

5.

19세 고졸 테크니션 양우혁 1군무대 전격 데뷔. 1쿼터 긴장 끝 실수, 2쿼터 잠재력 입증한 골밑돌파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.