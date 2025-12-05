씨젠, 프랑스 법인 설립…"유럽 빅2 공략으로 글로벌 영업 박차"

기사입력 2025-12-05 09:13


씨젠(Seegene, Inc.)이 프랑스 법인을 설립하고 글로벌 영업 강화에 나선다.

그랜드뷰리서치 등에 따르면 프랑스의 분자진단(MDx) 시장 규모는 약 1조 원으로 추산된다. 이는 유럽 전체 시장의 15%로, 독일(19%)에 이어 두 번째로 크다.

특히 프랑스는 성매개감염 및 소화기질환에 대한 분자진단 수요가 높은 국가로, 씨젠은 해당 제품군 판매 확대는 물론 호흡기질환, 자궁경부암 등과 관련한 다양한 제품군의 매출도 늘려 나갈 계획이다.

이번 법인 설립은 씨젠이 출시 예정인 세계 최초 무인 PCR 자동화 시스템 CURECA™(큐레카)와 진단 데이터 실시간 분석·공유 플랫폼 STAgora™(스타고라)의 유럽 시장 진출을 위한 교두보 역할을 할 전망이다.

씨젠은 현재 전 세계 7개국에서 해외 판매 법인을 운영 중이며 94개국에서 90개 대리점을 통해 글로벌 영업망을 구축하고 있다. 프랑스 법인은 씨젠의 8번째 해외 판매 법인이자, 유럽에서는 이탈리아, 독일에 이어 세 번째 판매법인이 된다.

한편, 씨젠의 전체 매출 중 해외 비중은 약 93%(올해 상반기 기준)이며 이 중 유럽 지역은 63%를 차지하고 있어 씨젠의 핵심 시장으로 꼽힌다.

신대호 씨젠 글로벌비즈니스총괄 부사장은 "법인 설립과 함께 현지 마케팅 활동과 대고객 서비스를 강화함으로써 고객 만족도를 획기적으로 제고할 것"이라며 "현지 경험과 역량을 갖춘 전문가를 영입해 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.