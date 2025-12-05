유한양행, 소량씩 경험해보는 샘플딜 기획전 진행

기사입력 2025-12-05 09:12


유한양행이 공식몰인'버들장터'에서 여러 종류의 브랜드 제품군들을 소량씩 구입하여 사용해볼 수 있는 샘플딜 기획전을 진행중이라고 밝혔다. 샘플딜 기획전의 제품군은 유한양행의 캡슐형 세탁세제인 해피홈 3종과 반려동물을 위한 사료 5종으로 구성된다.

캡슐형 세탁세제인 해피홈 파워캡슐 소프트엑스는 세척·탈취·유연·향기 등 네 가지 기능과 일반옷은 물론 스포츠웨어까지 올인원 클리닝이 가능하다는 장점이 있다. 기능성 의류의 다양한 기능을 세탁 후에도 유지해주는 소프트엑스 테크놀로지TM기술을 적용해 속옷부터 레깅스, 운동복까지 세탁이 가능하다. 초고농축으로 파워캡슐 올인원 1개로 150g의 수건 약 45장의 세탁이 가능하며 재오염 방지와 이염 방지는 물론 컬러케어의 장점도 갖췄다. 샘플딜의 제품구성은 라벤더향, 코튼블루향, 블랑머스크향 등 세가지 향으로 구성되었다.

반려동물을 위한 사료는 강아지를 위한 저알러지 사료와 고양이를 위한 다이어트 사료 2종 등 기능성 사료와 인도어 사료와 치킨 사료 등 5종으로 구성된다. 알러지 있는 반려견도 속 편히 먹을 수 있는 하이포알러제닉 사료는 연어를 단일 단백질로 사용해 눈물 자국 완화와 장내 유익균을 활성화해 소화기 건강을 강화한 것이 특징이다. 체중 감량이 필요한 반려묘를 위한 다이어트 사료는 L-카르니틴과 섬유질이 풍부한 유기농 곡물과 채소로 이루어져 체지방 분해와 포만감 유지에 도움을 준다. 특히 강황에 함유되어 있는 커큐민 성분으로 고양이의 체내 활성 산소를 억제해 각종 합병증과 감염에 대한 저항력을 높이는데 도움을 주도록 설계되었다.


유한양행, 소량씩 경험해보는 샘플딜 기획전 진행
【 이미지제공=유한양행】 샘플딜 기획전 진행

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

4.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

5.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

4.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

5.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.