가천대 길병원, 국내 첫 대화형 AI 스마트데스크 운영…접근성·업무 효율…

[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원(병원장 김우경)이 국내 최초로 환자에게 말을 걸고 안내하는 대화형 AI 스마트데스크를 설치, 실제 병원 원무 업무에 적용했다.
기존의 버튼·터치 중심 안내에서 벗어나, 자연스러운 대화형 안내가 가능해 디지털 기기에 익숙하지 않은 환자도 쉽게 이용할 수 있도록 돕는다.
김우경 병원장은 "국내 최초로 도입한 AI 메타휴먼이 안내하는 흐름을 따라가면 필요한 절차를 자연스럽게 처리할 수 있어 환자 편의가 크게 향상될 것"이라며 "병원의 원무 행정 효율화에도 도움이 될 것으로 본다"고 말했다.
김진우 엔에스스마트 대표는 "국내 최초로 대화형 AI 기술이 실제 원무 창구에 적용된 사례라는 점에서 의미가 크다"며 "병원 특성을 고려한 AI 기반 스마트 행정 플랫폼을 지속 확장해 나가겠다"고 밝혔다.
한편, 가천대 길병원은 엔에스스마트와 함께 입·퇴원 수납, 제증명 발급, 하이패스 등록 등 다양한 원무 기능으로 AI 기반 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다. 또한 엔에스스마트는 향후 주요 상급종합병원으로 공급 범위를 넓혀 스마트병원 솔루션 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
