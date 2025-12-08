가천대 길병원, 국내 첫 대화형 AI 스마트데스크 운영…접근성·업무 효율 향상

기사입력 2025-12-08 18:08


[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원(병원장 김우경)이 국내 최초로 환자에게 말을 걸고 안내하는 대화형 AI 스마트데스크를 설치, 실제 병원 원무 업무에 적용했다.

가천대 길병원은 병원 IT솔루션 전문기업 엔에스스마트(대표 김진우)와 외래 수납 창구에 'AI 스마트데스크'를 공급하고 본격 운영을 시작했다.

이번에 도입된 AI 스마트데스크는 화면 속 가상인간(메타휴먼)이 환자의 음성을 실시간으로 이해하고 필요한 절차를 말과 화면(UI)을 통해 안내하는 신개념 스마트 키오스크다.

기존의 버튼·터치 중심 안내에서 벗어나, 자연스러운 대화형 안내가 가능해 디지털 기기에 익숙하지 않은 환자도 쉽게 이용할 수 있도록 돕는다.

특히 가천대 길병원에 적용된 장비는 생성형 AI와 병원 특화 언어모델(Hospital LLM)을 탑재해 환자의 질문을 이해하고 즉시 응답하는 '실시간 대화형 응대'를 구현했다. 여기에 더해 메타휴먼이 표정·시선·입모양을 실제 인간과 같이 자연스럽게 표현해 보다 친숙한 안내가 가능하다.

이를 통해 병원은 외래 수납창구의 업무 부담을 덜고, 반복 업무의 효율성과 정확성을 크게 높일 수 있을 것으로 기대된다.

김우경 병원장은 "국내 최초로 도입한 AI 메타휴먼이 안내하는 흐름을 따라가면 필요한 절차를 자연스럽게 처리할 수 있어 환자 편의가 크게 향상될 것"이라며 "병원의 원무 행정 효율화에도 도움이 될 것으로 본다"고 말했다.

김진우 엔에스스마트 대표는 "국내 최초로 대화형 AI 기술이 실제 원무 창구에 적용된 사례라는 점에서 의미가 크다"며 "병원 특성을 고려한 AI 기반 스마트 행정 플랫폼을 지속 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 가천대 길병원은 엔에스스마트와 함께 입·퇴원 수납, 제증명 발급, 하이패스 등록 등 다양한 원무 기능으로 AI 기반 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다. 또한 엔에스스마트는 향후 주요 상급종합병원으로 공급 범위를 넓혀 스마트병원 솔루션 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


가천대 길병원, 국내 첫 대화형 AI 스마트데스크 운영…접근성·업무 효율…

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“조세호가 건달 데려와”..유병재 폭로 재조명

2.

'58세 미혼' 이금희, "잠수이별이 최악"...연락 온 전남친에 분노 "거들떠도 안봐"

3.

[종합]핵심 멤버의 불명예 퇴장…박나래 활동 중단에 예능판도 흔들

4.

'76세' 박원숙, 건강 이상 고백 "연로해서 몸이 못 견뎌..치료받는 중"

5.

[SC이슈] 소년범 조진웅, '은퇴' 속 파묘되는 과거史..허철 감독 "2014년 주먹으로 맞았다" 주장

연예 많이본뉴스
1.

“조세호가 건달 데려와”..유병재 폭로 재조명

2.

'58세 미혼' 이금희, "잠수이별이 최악"...연락 온 전남친에 분노 "거들떠도 안봐"

3.

[종합]핵심 멤버의 불명예 퇴장…박나래 활동 중단에 예능판도 흔들

4.

'76세' 박원숙, 건강 이상 고백 "연로해서 몸이 못 견뎌..치료받는 중"

5.

[SC이슈] 소년범 조진웅, '은퇴' 속 파묘되는 과거史..허철 감독 "2014년 주먹으로 맞았다" 주장

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 상당한 정신적 고통" 법원, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 징역 4년 실형…공갈 미수 40대男 2년 선고

2.

"쿠시야" 김연경 애제자 인쿠시 아시아쿼터로 KOVO 입성. 정관장 위파위 대체 선수로 영입

3.

두산은 보상없이 MVP 잃고, 김재환은 욕만 먹고 적은 액수 계약. 싼값에 보상없이 거포 영입한 SSG만 위너였다

4.

[단독]'아약스 출신' 전 국대 골잡이 석현준, K리그에 뜬다…신생팀 용인FC 1호로 '전격이적'

5.

'배구 저변 확대와 유망주 발굴 목표' 2025 김천 KOVO컵 유소년 배구대회 성료

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.