젝시믹스, 인도네시아 팝업프로젝트 '젝시믹스 인 더 시티' 성료

글로벌애슬레저 전문 기업 젝시믹스는 인도네시아 수도 자카르타에 팝업 프로젝트 '젝시믹스 인 더 시티(XEXYMIX in the city)'를 열고 현지 공략에 적극적으로 나서고 있다고 9일 밝혔다.

이번 팝업 프로젝트는 지난 5일부터 7일까지 자카르타 시내에 있는 파인다이닝 '어바웃 어스 브레스리(About us Brasserie)'에서 어바웃 어스와 가온필라테스 스튜디오 등 현지 기업들과의 협업을 통해 진행됐다. 특히, 이번 행사에는 나미라 아드자니(NamiraAdzani), 제시 쿠스노(Jessy Kusno) 등 인도네시아 유명 인플루언서들을 초청해 제품 홍보와 고객들과의 소통에 적극 나서 현장 열기를 더했다.

3일간 필라테스와 유기농 브런치, 콘텐츠 제작, 퍼스널 컬러 진단 등의 고객 참여형 프로그램과 쇼핑, 특별 구매 혜택 등을 선보이며, 브랜드 체험 몰입도를 높였다.

젝시믹스는 웰니스 축제 '선데이즈 페스트' 요가 이벤트, 테니스 대회 '젝시브레이드 테니스 토너먼트'개최, 마라톤 가민런 인도네시아 스폰서십 등 다양한 스포츠 활동에 참여하며 적극적으로 글로벌 비즈니스를 전개하고 있다.

일본과 대만, 중국 등에서 견고한 판매 네트워크를 구축하고 있는 젝시믹스는 향후 인도네시아를 비롯해 태국, 필리핀 등 동남아시아 국가에서도 본격적인 성장세를 만들겠다는 각오다.

젝시믹스는 현지 기업들과의 협업을 통해 마케팅은 물론 온·오프라인을 아우르는 옴니채널 유통 체제 구축과 판매전략을 적극 펼쳐나갈 계획이다.


【 사진제공=젝시믹스】 인도네시아 팝업프로젝트 '젝시믹스 인 더 시티' 현장

